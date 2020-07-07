联合国秘书长提出未来反恐工作的五大任务

新华社联合国7月6日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯在6日开幕的联合国反恐周视频会议上提出保持反恐势头、加强信息共享等未来反恐工作的五大任务。

今年的联合国反恐周视频会议6日至10日举行，主题为“全球疫情环境中的反恐战略和实际挑战”。古特雷斯在开幕致辞中指出，在新冠大流行背景下，反恐工作面临更多挑战。恐怖主义跟病毒一样不分国界，对所有国家都造成了影响，因此只有通过共同努力才能打败恐怖主义。国际社会必须利用多边主义的力量找到切实可行的应对方案。

为此，古特雷斯提出未来反恐行动的五大任务。首先，国际社会必须保持反恐势头，包括继续对各国、区域和全球反恐能力建设进行投资，尤其要重点关注最需要援助的国家。

第二，国际社会应密切监测不断变化的恐怖主义威胁和发展趋势，并在应对措施方面保持创新。

第三，反恐应对行动必须始终关注性别敏感性，并保护和促进人权。

第四，国际社会应充分考虑新冠疫情的敏感性，全方位应对恐怖主义言论的传播。目前，与新冠疫情相关的心理、社会、经济和政治压力急剧上升，绝不允许恐怖分子利用这些裂痕和脆弱性。

第五，国际社会应加强信息共享，学习在新冠疫情相关安全领域的经验和良好做法。

古特雷斯表示，将在未来一周内举行网络研讨会和互动讨论，参与者包括民间社会和私营部门的代表、妇女和年轻人。所有这些群体对于防止暴力极端主义以及建设包容性和具有抵御力的社会至关重要。国际社会应尽一切努力，为因恐怖主义而遭受苦难的人们纾解困境。

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