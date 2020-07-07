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克罗地亚执政党赢得议会选举　需联合组阁

2020年07月07日08:55  来源：新华网
 

　　克罗地亚选举委员会5日深夜发布不完全计票结果，显示执政党克罗地亚民主共同体（民共体）在当天议会选举中赢得最多席位，但没有过半，需与其他政党联合组阁。

　　【需联合组阁】

　　国家选举委员会对91%选票的计票结果显示，中右翼的民共体赢得议会151席中的67席。

　　排名第二的是由反对党社会民主党（社民党）领导的中左翼政党联盟“重启联盟”，获得41席。排名第三的是流行歌手出身的米罗斯拉夫·什科罗领导的政党“家园运动”，获16席。

　　计票完全结束后，各政党和政党联盟所获议席数可能有小幅变化。

　　议席过半的政党才能单独执政，因而民共体将不得不与其他政党联合组阁。

　　民共体过去30年长期执政，社民党是主要反对党。法新社报道，民共体可能与一些小政党联合组阁，但不包括“家园运动”。

　　什科罗今年2月创立“家园运动”党，分流了一些支持民共体的选民。他在竞选阶段发表反移民等言论，受到批评。

　　克罗地亚人口大约420万，今年本土及海外注册选民为386万人。5日的选举投票率为46%，是克罗地亚1991年独立以来10次议会选举中最低一次。

　　克罗地亚议会为一院制，每届任期4年。最近一届议会2016年10月履职，今年5月18日解散。2016年议会选举中，民共体获得61席，社民党获54席。

　　【将面对挑战】

　　克罗地亚总理安德烈·普连科维奇5日深夜发表胜选演讲时说，选举结果对民共体既是胜利，也是责任，“我们曾面对充满挑战的艰难任务，今后的挑战甚至更大”。他拟于6日开始与各方商讨联合组阁。

　　社民党领导人达沃尔·贝纳尔迪奇承认选举失败，祝贺民共体和普连科维奇。“当然，这是糟糕的结果，我已准备好离开（辞任党主席）。”他说。

　　民共体在竞选阶段宣传政府相对成功地遏制新冠疫情。克罗地亚政府5日发布的疫情数据显示，全国过去24小时新增确诊病例57例，累计达3151例，其中死亡113例，治愈2196例。

　　法新社报道，全球新冠疫情背景下，以旅游业为支柱的克罗地亚经济急剧下滑，普连科维奇得到欧洲联盟大力支持，被视为领导国家应对经济冲击的可靠人选。

　　普连科维奇曾是欧洲议会11名克罗地亚籍议员之一，2016年10月起担任克罗地亚总理。

　　即将离任的民共体籍环境部长托米斯拉夫·乔里奇告诉当地电视台，他希望民共体今后几天确定联合组阁的对象，可以选择在意识形态等方面与民共体相似的政党。

　　选民关注一些老问题。退休教师布兰卡·泰卡韦茨说：“（大量）克罗地亚人出国（移民）、失业率和年轻人工资低没有得到足够重视。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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