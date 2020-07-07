俄副外长呼吁就《开放天空条约》举行平等对话

新华社莫斯科7月6日电（记者吴刚）俄罗斯外交部副部长里布亚科夫6日呼吁有关各方就《开放天空条约》举行平等对话。

里布亚科夫当天参加了有关各方以视频形式就《开放天空条约》举行的磋商。里布亚科夫会后对媒体记者说，大部分与会方对美国决定退出条约表示遗憾，但也有人试图把责任推到俄方头上。有关各方应在平等和互相尊重的基础上就《开放天空条约》举行对话，而不是将自己的观点强加给对方。

里布亚科夫表示，俄方不会在损害己方利益的情况下寻求妥协，何况美国有关俄罗斯违反《开放天空条约》的指责是毫无根据的。有关各方应严肃分析造成目前局面的原因，努力弥合分歧，争取维护《开放天空条约》。

里布亚科夫说，下周将在奥地利维也纳举行《开放天空条约》磋商委员会会议，有关各方10月份还将就条约举行会议。但从当前形势看，让美国改变退出这一条约决定的希望非常渺茫。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约参与国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

今年5月21日，美国国务卿蓬佩奥在一份声明中指责俄罗斯违反《开放天空条约》，表示美方将向所有签约国递交退约决定通知并在6个月后正式退出该条约，除非俄方能重新履行这一条约。俄方就此表示，美方的指责没有根据，美方就继续履行《开放天空条约》提出的条件“绝对不可接受”。

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