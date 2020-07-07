中国向联合国秘书长交存中国关于《武器贸易条约》的加入书

人民网联合国7月6日电（记者杨俊）6日，中国常驻联合国代表张军大使向联合国秘书长古特雷斯交存中国关于《武器贸易条约》的加入书。

张军大使在交存加入书后表示，中国政府一向高度重视常规武器非法转让和滥用引发的各方面问题，支持《武器贸易条约》的宗旨和目标，赞成采取必要措施，规范常规武器贸易，打击非法武器转让。同时，中国一贯严格管理本国军品出口，有关政策和措施完全达到甚至超出了《武器贸易条约》的要求。特别是中方仅向主权国家出口军品，不向非国家行为体出口军品，这充分体现了中国对军品出口的高度负责任态度。中方呼吁各方严格管理军品出口，不向非国家行为体出口军品，停止通过军品出口干涉主权国家内政。

张军大使强调，加入《武器贸易条约》是中国积极参与全球武器贸易治理、维护国际和地区和平稳定的重要举措，体现了中方维护现有国际军控体系、支持多边主义、践行构建人类命运共同体理念的决心和诚意。中国的加入将进一步提升该条约的普遍性，为全球安全治理和国际军控进程注入正能量。

张军大使指出，当今世界面临重重挑战，而单边主义已成为动乱之源。一段时间以来，个别国家接连退出多边军控协定、有关国际条约和国际组织，不断“毁约”“退群”，大搞单边霸凌行径，给全球战略平衡与稳定带来巨大不确定因素，对世界各国携手应对全球性挑战造成严重危害。当前形势下，大国尤其要重信守诺，体现责任担当，为维护国际秩序、维护国际法治、维护联合国作用、维护多边主义作出表率与贡献。

张军大使表示，中方将继续坚定站在多边主义一边，站在公平正义一边，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，维护国际军控条约体系，为构建规范合理的国际武器贸易秩序、维护国际和平与稳定、促进世界各国共同发展作出更大贡献。

《武器贸易条约》于2013年4月2日在联合国大会上通过，并于2014年12月24日生效。中国加入后，条约共有107个缔约国。中国国务委员兼外交部长王毅于2019年9月在第74届联合国大会上宣布，中国已启动加入该条约的国内法律程序。交存加入书，标志着中国已完成相关法律程序。根据该条约规定，其自交存之日起90天后对中国生效。

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