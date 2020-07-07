德国联邦政府支持延续“口罩强制令”

新华社柏林7月6日电（记者田颖）针对有地方官员呼吁取消民众乘坐公交车和在商场购物时须戴口罩的规定，德国联邦政府6日表示，支持延续“口罩强制令”。

德国政府发言人赛贝特6日在记者会上说，总理默克尔和联邦政府在这个问题上的立场非常明确，即只要公共场所无法确保人与人之间的安全距离，佩戴口罩就是必要的。他说，以现在的观点看，佩戴口罩是保持低感染水平，进而保护自己和他人的必要手段。

赛贝特说，进入暑假，遵守佩戴口罩的规定更为重要。人员流动加大是好现象，但同时必须遵守相关防疫规定。

德国卫生部长施潘6日在接受当地媒体采访时说，尽管戴口罩的确让人感到不舒服，但在封闭空间等无法保持安全距离的地方，戴口罩是有用的。

疫情曾一度很严重的巴伐利亚州州长索德尔也表示，戴口罩是应对新冠疫情为数不多的手段之一，巴伐利亚州绝不会放松甚至取消佩戴口罩的规定。他说，为政者不应释放错误信号，让人们误以为险情已过去。

4月底，德国全部16个联邦州陆续出台“口罩强制令”，即居民在乘坐公交车和购物时须佩戴口罩。近日，德国梅克伦堡-福尔波门州经济部长哈里·格拉韦表示，德国目前的感染水平保持在低位，没必要继续实施商场购物时须戴口罩的规定。这一言论引发德国是否应延续“口罩强制令”的争论。

据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所6日公布的数据，德国累计新冠确诊病例196554例，较前一日增加219例；累计死亡病例9016例；累计治愈病例约182200例。

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