外资缘何持续看好中国市场？（开放谈）

新冠肺炎疫情给世界经济带来巨大冲击，全球直接投资流入也将大幅下降。联合国贸易和发展会议预计，今年全球外国直接投资流量将比2019年下降近40%，可能创下2005年以来的新低。面对全球疫情持续蔓延和直接投资持续疲弱的双重压力，今年4月和5月，中国外资流入却连续两个月逆势上涨。那么，外资为何看好中国市场？

中国经济快速回暖，外商投资信心足。

作为世界第二大经济体、第二大消费市场、第一大电子商务市场，中国的市场规模和增长潜力巨大，产业链完整，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，本来就对外资具有巨大的吸引力。中国使用外资规模连连刷新历史纪录，稳居全球第二大外资流入国地位。

新冠肺炎疫情发生以来，中国率先控制住疫情，全面推进复工复产，正成为全球投资的“避风港”。截至今年5月，中国社会消费品零售总额降幅连续3个月收窄，部分消费升级类商品销售增长更快。消费市场的快速回暖带旺了生产端，制造业稳步恢复，基本面继续改善。5月份全国规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元，由4月份同比下降转为增长6.0%。行业景气指数持续提升，6月份，制造业采购经理人指数回升到50.9%，非制造业商务活动指数连续4个月回升，达到54.4%，主要产业都已持续位于景气区间。

随着供需两端持续回暖，外商投资的信心和投资规模随之上升。科尔尼发布的报告显示，中国外商直接投资信心指数位居发展中国家之首，也是全球前十大投资目的地中唯一的新兴市场国家。商务部数据显示，今年5月份全国实际使用外资同比增长7.5%。特别是高技术产业实际使用外资同比增长更快，前5月，信息服务、电子商务服务、研发与设计服务同比增速分别高达42.3%、67.9%和49.8%。

营商环境持续改善，外商投资机会多。

长期以来，中国通过深化改革、扩大开放，致力于打造公平、透明、可预期的营商环境。根据世界银行《2020年营商环境报告》，中国已经连续第二年跻身全球营商环境改善最大的前十大经济体行列。中国改善营商环境，也得到了外资企业的高度认可。2019年中国欧盟商会的调查报告显示，有40%的企业认为中国市场放宽了对外资企业的限制，81%的企业认为中国的创新之路可带来商机。

今年1月1日，《外商投资法》及其实施条例正式生效，在法律法规层面确立了准入前国民待遇加负面清单的管理制度，给外商在华利益提供了更强有力的保障。在世界银行发布的《2020年营商环境报告》中，中国在改善司法行政质量这一指标上得分为17分，高于世界上任何一个经济体。刚刚发布的2020年全国外商投资准入负面清单，由40条缩减至33条，自贸试验区外商投资准入负面清单由37条缩减至30条。

随着中国对外开放水平不断提高，很多跨国公司快速抓住商机。在去年已推出三批重大外资项目基础上，今年中国又在推动第四批重大外资项目落地，包括埃克森美孚投资百亿美元的广东惠州乙烯项目举行了“云开工”仪式等。

统筹疫情防控与对外开放，外商投资预期好。

对外开放是中国的基本国策，即使在疫情之下，中国仍然坚持打开国门搞建设，千方百计为外商投资和外资企业复工复产创造条件。在中国疫情防控的紧要时期，来华从事必要商务或科学活动的外国人仍然可以申请签证。在中国疫情得到有效控制、外防输入任务艰巨的情况下，中国统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展，坚持在扩大开放中推进复工复产，通过建立“绿色通道”等为商业人员往来提供便利。中国美国商会5月发布的《美国企业在中国》白皮书显示，尽管受到疫情全球蔓延的影响，多数美国企业依然看好中国市场，认为中国市场值得长期、战略性投入，会考虑增加在华投资。

全球疫情持续蔓延，并没有阻止中国对外开放的脚步。中国积极推动投资贸易自由化，营商环境持续改善，国内市场快速回暖，这是外资看好中国市场的根本原因所在。

（作者为中国贸促会研究院国际贸易研究部主任）

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