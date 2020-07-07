美国：如果大学转为网上学习，国际学生可能需要离开美国

人民网华盛顿7月6日电（记者张梦旭）美国移民与海关执法局（ICE）7月6日发布新规定，如果国际学生就读的美国高校在今年9月选择继续网上授课，那么美国国务院将不会给这些学生发放入境签证，海关与边境保卫局不会允许这些学生入境，目前人在美国的国际学生也需要立即离境，或转至当面授课的高校就读。

ICE特别指出，国际学生如不遵守此规定将面临一系列后果，包括但不限于启动遣返程序。ICE还要求美国高校和国际学生在10天内，向学生和交流访问者信息系统更新今年9月份开学后的课程信息，是采取网上教学、现场教学还是两者相结合模式。

美国有线电视新闻网评论指出，包括哈佛大学在内的众多高校，已经决定在今年9月份开学后继续采取网络授课的形式，美国政府的这项新规定将影响成千上万的国际学生，他们缴纳了昂贵的大学学费，却不得不返回自己的国家上网课。

在哈佛大学肯尼迪政府学院就读研究生的瓦莱里亚·门诺拉说：“不确定性太大了，这令人非常沮丧。如果我必须回墨西哥，我可以回去，但是许多国际学生却不能。” 两党政策中心移民和跨境政策主管特蕾莎·卡迪纳尔·布朗说：“更大的问题是，许多国家和地区有旅行限制，他们不能回家，那么他们怎么办？这对很多学生来说是一个难题。”

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