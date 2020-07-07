美墨加协定：典型的“美国优先”（环球热点）

2020年1月29日，美国华盛顿白宫，美国总统特朗普（中）出席美墨加协定签署仪式。

新华社记者 刘 杰摄

当地时间7月1日，“美国-墨西哥-加拿大协定”（以下简称“美墨加协定”）生效，正式取代了1994年生效的北美自贸协定。专家分析认为，在新冠肺炎疫情冲击地区及各国经济的背景下，新协定的实施前景及效果仍是一个问号。同时，新修订的部分条款体现了美国一家的利益，很难带来真正平等的自由贸易。

美国主导协定

美墨加协定生效当天，美国大力鼓吹新协定带来的各种好处。美国贸易代表莱特希泽发表声明称，“今天标志着美国与墨西哥、加拿大贸易新篇章的开始”。他表示，该协定将会带来更多就业、更强劲的劳工保护、扩大的市场准入，并为企业提供更多贸易机会。

墨西哥和加拿大方面也对新协定期待颇高。墨总统洛佩斯肯定了协定生效在经贸领域的重大意义。墨经济部长格拉谢拉·马尔克斯在发布会上表示，希望协定的生效能够抵消新冠肺炎疫情给经济造成的消极影响。加拿大总理特鲁多近日表示，鉴于2018年北美自贸协定成员之间的贸易总额接近1.5万亿加元，新协议对于三国间保持自由公平贸易的重要性，“无论怎样强调也不为过”。

1994年1月1日，由美国、加拿大、墨西哥共同签署的北美自贸协定生效，北美自贸区正式成立，成为当时世界上最大的区域经济一体化组织。自2017年起，美国政府多次批评北美自贸协定造成美国制造业流失，要求就协定内容重新谈判，甚至以“退群”相威胁。

新协定的谈判经历了漫长的“拉锯战”。2018年9月，美墨加就更新北美自贸协定初步达成一致，并于当年11月签署协议。但由于三国在诸多领域分歧严重，协议签署后又经过多轮谈判。期间，美国不断向墨西哥和加拿大施压，并一度以加征关税为要挟。2019年11月，三国代表又签署了协议修订版。

中国社会科学院美国研究所研究员袁征在接受本报记者采访时指出，从谈判过程来看，美国采取了与墨西哥、加拿大分别谈判的策略，墨、加两国在美国的压力下不得不做出妥协和让步。可以说，美墨加新协定完全是在美国的主导下签署的。

体现“美国优先”

与北美自贸协定相比，美墨加协定对产业布局、争端解决等板块条款进行了大幅度修订，在数字贸易、知识产权、金融服务、投资、劳工和环境保护等方面进行了更新和升级。

值得注意的是，新协定制定了更加严格的汽车原产地规则，即汽车零部件的75%必须在三国生产，才能享受零关税，而原协定中的标准是62.5%。在劳工待遇方面，新协定规定到2023年，零关税汽车40%-45%的零部件必须由时薪最低16美元的工人所生产。同时，美国将建立一个跨部门的劳工委员会，履行监督及执法职能。

袁征指出，有关劳工待遇的新规定将使墨西哥首当其冲受到影响，作为发展中国家的墨西哥或将丧失劳动力成本低的传统优势。而劳工执法的相关规则有干涉他国内政的嫌疑，未来可能引发争端。劳动力成本提高将造成生产成本上升，墨西哥产品的出口竞争力将受到负面影响。汽车原产地原则将限制墨、加从欧洲等其他地区进口钢铝原材料，美国意在提高本国制造业的竞争力。

同时，新协定中还加入了对非市场经济国家的排他性，又称“毒丸条款”，即若三方中任何一方与非市场经济国家达成自贸协定，另外两方可将其踢出协定。这意味着墨、加两国未来的贸易自主权受到了极大限制。

在美方看来，美墨加协定充分体现了美国政府“自由、公平且对等”的国际贸易价值导向。但舆论普遍认为，其所倡导的对等和公平主要目的在于缩小墨西哥和加拿大与美国的贸易顺差，这无疑更符合美方的利益。袁征指出，墨西哥与加拿大对美国市场的依赖程度很高，两国与美国在国际贸易体系中的地位也不对等。墨、加为达成协议，保住对美出口市场，必须做出相应让步。

此外，美国还将美墨加协定标榜为“21世纪最高标准的贸易协定”。分析分为，美国试图将美墨加协定的相关条款加以推广，以引领国际贸易体制改革。袁征分析指出，近年来，美国政府贸易保护主义倾向明显，甚至认为“全世界都在占美国的便宜”，对多边主义兴趣索然。当前，美国加强与各经济体的双边谈判，试图推广“毒丸条款”，对国际经济合作氛围和国际多边贸易体制都将产生不利影响。

实施前景存疑

与美国官方的高调宣传不同，企业界及学界普遍对美墨加协定的前景持谨慎态度。

美国全国对外贸易理事会近日表示，对于许多商业活动来说，美墨加协定结束了长达3年的不确定性，但是这一协定能否成功还取决于执行的状况如何。美国知名智库彼得森国际经济研究所发布的一项研究认为，新协定中更加严格的汽车原产地规则将限制贸易，并损害美国相关产业，对三国经济造成不利影响。还有一些业内专家担忧，美墨加协定的新规则会增加汽车制造商的成本和消费者购车的成本。

袁征指出，期待美墨加协定完全抵消新冠肺炎疫情对经济的冲击尚无可能。当前，疫情仍在美洲多地蔓延，美墨加三国的经济活动还没有恢复到正常水平，短期内很难看出协定的实施效果。国际货币基金组织近日也表示，在疫情的冲击下，美墨加协定不足以弥补未来两年投资和经济方面出现的下滑。墨西哥外长马塞洛·埃布拉德不无担忧地表示，对于墨西哥而言，新协定是一个“未来发展的赌注”。

对于加拿大的一些行业而言，变数仍旧存在。据彭博社近日报道，美国正考虑再度对加拿大铝产品加征关税。加拿大总理特鲁多回应称，美国需要加拿大的铝。如果美方加征关税，只会增加其制造业的投入以及消费者的成本，并损害美国自身经济。

袁征指出，美墨加协定并不是一个完全平等的协定，必然孕育着矛盾和冲突，这将在未来执行过程中逐渐显现出来。

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