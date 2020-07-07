和平使命  大国担当(观点)

2015年9月28日，习近平主席在出席联合国维和峰会时指出：“和平是人类共同愿望和崇高目标。联合国维和行动为和平而生，为和平而存，成为维护世界和平与安全的重要途径。”今年是我军参与联合国维和行动30周年。三十载峥嵘岁月，佩戴五星红旗标识的维和官兵披荆斩棘、砥砺前行，成为“和平蓝”中炫丽的“中国红”，在风云变幻的国际舞台上展现出文明之师、威武之师、和平之师的光辉形象。

中国军队参与维和行动30年，是中国履行负责任大国使命担当、用实际行动兑现维护世界和平郑重承诺的30年——

中国是安理会常任理事国中出兵最多的国家，迄今累计派出维和人员4万余人次，先后参加25项维和行动，15名军人献出宝贵生命。中国在联合国维和出资的比例上升到如今的15.2%，是第二大出资国，并设立了总额10亿美元的“中国—联合国和平与发展基金”。为非盟提供1亿美元无偿军援，支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设。近年来与80多个国家、10多个国际和区域组织开展维和交流与合作，为各国培训2000余名维和人员。2018年，联合国专门推出视频感谢中国为维和作出的贡献。在当前强权政治、单边主义、民粹主义冲击国际合作的形势下，中国以实际行动履行国际责任与义务，在联合国维和行动中发挥了重要作用。

中国军队参与维和行动30年，是中国出兵规模从小到大、部队类型从单一到多样、任务领域从简单到复杂的跨越发展的30年——

1990年，首次向联合国停战监督组织派出5名军事观察员；1992年，首次成建制向柬埔寨派出维和工兵部队；2013年，向联合国马里特派团派出警卫分队，首次派出连级规模的安全部队；2015年，首次向联合国南苏丹特派团派出维和步兵营；2017年，首支维和直升机分队部署至苏丹达尔富尔地区；2017年9月，包括10类专业力量28支分队的8000人规模维和待命部队在联合国完成注册，成为联合国维和待命部队中数量最多、种类最齐全的和平之师。

中国现有2500多名官兵在8个任务区和联合国总部执行任务，包括工兵、医疗、警卫、步兵、直升机等5种类型部（分）队，以及参谋军官、军事观察员等。维和官兵规模不断扩大，地域分布不断拓展，在联合国维和行动中的话语权和影响力不断提升，是名副其实的关键力量。

中国军队参与维和行动的30年，是中国守护和平与发展、推动全球安全治理探索求新的30年——

中国坚持联合国维和必须遵守《联合国宪章》宗旨和维和行动三原则，把预防冲突、维护和平、建设和平、可持续和平四个阶段相互关联衔接起来，推动构建人类命运共同体。中国坚持多边主义，主张世界各国携手共进，倡导发挥地区倡议和区域组织的优势，深化在预防冲突、危机管理和冲突后重建等领域的合作。中国坚持积极融入，深度参与联合国维和行动的战略筹划、机构改革和法规建设，持续贡献中国智慧、中国方案。今年3月，安理会一致通过的首个有关维和人员安全问题的决议，正是由中国倡议并提交的，充分彰显了在联合国维和领域中国从行动实践到理念引领的深远转变。

大道之行也，天下为公。在习近平强军思想指引下，中国军队参与联合国维和行动的战略指导更加清晰，国际影响持续增强，地位作用愈发重要。展望未来，我军必将初心不改、使命在肩，继续忠诚守护世界和平与安全，积极提供国际公共安全产品，做世界和平坚定的建设者和维护者，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

（作者为中国国防科技大学国际关系学院院长）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 18 版）

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