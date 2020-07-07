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俄罗斯举行国家统一考试

本报驻俄罗斯记者  张晓东

2020年07月07日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　俄罗斯国家统一考试从7月3日起正式开始。今年登记参加考试人数约为71.4万人，其中62万余人为应届高中毕业生。今年大部分考试科目将在7月份结束，因疫情等原因缺考的考生可以参加8月上旬举行的第二批考试。俄罗斯国家统一考试一般从5月底持续至6月中旬，由于新冠肺炎疫情，今年考试时间有所推迟。

　　自2009年起，俄罗斯国家统一考试由高中毕业考试和高校入学考试合并而成。目前共有15门考试科目，其中数学与俄语是必考科目，地理、文学、历史、信息技术、物理、化学、生物、外语等为选考科目，考生需从选考科目中选择两门，每门科目的考试时长为3—4个小时。2019年，汉语被正式列入考试外语科目。

　　俄罗斯当前疫情防控形势依然严峻。此前有关部门对全俄5700多个考场进行了无考生模拟测试，主要目的是检验考场各个环节是否有序、防疫安全措施是否到位。

　　在每场考试前，考场都将进行严格消毒，并在现场配备口罩、手套和洗手液等防护用品。俄政府建议考点设置多个入口，并规定考生分批进场、避免聚集，考生是否需要佩戴口罩与手套则由各地区视疫情自行决定。进入考场时，监考者与每名学生都要进行无接触测温，有体温过高或其他症状的考生将不能参加考试，但有资格参加第二批考试。

　　据报道，共有1.2万名医务人员参加俄罗斯国家统一考试的保障工作。另有约5000名线下社会监督员，还有2000多人通过在线实时视频监督考试。俄罗斯今年还首次应用人工智能分析技术辅助监考。

　　（本报莫斯科7月6日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年07月07日 17 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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