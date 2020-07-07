美墨加协定为墨西哥带来新挑战

旨在更新和替代北美自由贸易协定的“美国—墨西哥—加拿大协定”（简称美墨加协定）7月1日正式生效。不少分析人士指出，新协定的众多条款体现“美国优先”原则，对墨西哥经济发展带来不少挑战。

墨西哥媒体将美墨加协定与北美自贸协定进行了对比：在数字贸易、知识产权、金融服务、投资、劳工和环境保护等章节，美墨加协定吸纳了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）中的大部分规定，是对北美自贸协定的更新与升级。但在制定更严格的汽车原产地规则、设定自贸协定有效期等方面，美墨加协定更多体现了特朗普政府“美国优先”的政策理念，以促进制造业回流美国，更大程度维护美国商业利益。

汽车原产地规则是新协定中争议最大的部分。美墨加协定要求，北美地区所产汽车75%的组成部件产自本地区，才可享受零关税优惠，此前的比例为62.5%。协定还要求40%到45%的汽车零部件由时薪不低于16美元的工人生产。墨西哥国立自治大学经济系教授阿图罗·韦尔塔认为，这一规则旨在鼓励汽车组装厂转移到美国和加拿大，将削弱墨西哥的低劳动成本优势。

美国智库彼得森国际经济研究所的研究显示，新规则可能导致北美汽车行业生产成本上升、竞争力下降，并减少投资和就业机会。威尔逊中心墨西哥研究所副所长克里斯托弗·威尔逊认为，相关限制是北美区域经济一体化的倒退。

备受争议的另一项条款规定，如果任何一方与“非市场经济国家”达成自贸协议，必须获得另两个成员国的同意。这被视为是一项具有排他性质的条款。墨西哥各界普遍认为，墨西哥作为一个主权国家，与其他国家保持经贸关系不应受到限制。墨总统洛佩斯表示，墨西哥视美墨加协定为恢复经济的引擎，但同时应实现出口市场的多元化，以维持与其他国家和地区的经贸关系平衡。

新协定生效并不意味着美墨贸易争端的结束。墨方认为，协定中的劳工与环境新规为墨西哥政府、企业和工会带来巨大压力。美国将派出劳工专员监督墨西哥企业在劳工方面的履行情况，这使得美方很容易找到实施保护主义措施的借口。此外，墨西哥农产品出口争端问题并未按照墨政府意愿写入新协定，美国仍将对墨农产品进口做出季节性限制，以保障本国农业生产者利益。

分析表示，当前墨西哥面临投资信心降低、失业率增加、经济衰退等问题，墨西哥应强化产业政策，提高产品自身竞争力以促进民族工业发展。

（本报墨西哥城7月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)