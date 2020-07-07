“期待与中国开展传统医药合作”（全球抗疫进行时）

由中国驻巴西大使馆、中国驻里约热内卢总领馆联合中巴多家机构共同举办的“传统医学抗疫合作”研讨会日前在线上举行。巴西公共卫生专家表示，中西医结合、中西药并用，是中国抗疫的成功经验之一，巴西期待与中国在传统医药领域开展更多合作。

里约州议会卫生委员会主席玛尔塔·罗沙表示，中国驻巴使领馆及在巴华侨华人、中资机构等为巴西抗疫提供了大力支持，巴方希望进一步了解中医药在抗疫过程中发挥的重要作用并与中国开展相关合作。“我们希望学习中医药抗疫的经验，这不仅有助于抗击此次疫情，还有益于抵御其他疫病。”

草药研究和种植是里约联邦农业大学的优势学科，校长里卡多·贝巴拉看好与中国合作在巴生产和推广中医药的潜力和前景。“我们正在与中国相关机构合作，研究适合在巴西生长的中草药。”

巴西奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会医疗生产与创新部副主席马尔科·克里格说：“基金会全面参与了此次抗疫的科研、药物生产和临床试验等工作。我们愿与中国加强经验交流，在药物生产和检测试剂等方面开展合作。”

中国医药保健品进出口商会副会长孟冬平指出，近年来，中巴两国医药交流合作非常活跃，在各层面就传统医药合作多次进行交流，已着手《中国药典》葡语版的翻译和出版。

里约州医药商业协会会长路易斯·马林斯表示，巴西自然资源丰富，草药研发有很大发展空间，“期待与中国开展传统医药合作，共同开发和利用巴西草药，在巴西展开更多传统医药学实践，扩大其影响力。”

（本报里约热内卢7月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)