多国努力推进远程教育（国际视点）

核心阅读

为确保疫情防控期间教育的连续性，多国政府和国际组织都在部署远程教育方案，通过数字化技术开展远程教学和办公，最大限度减少疫情对学生学业的影响。二十国集团教育部长近日呼吁各国扩大对远程教育方面的投资，加强国际合作，拓展技术应用，以建立更强大和灵活的全球教育体系。

联合国教科文组织发布的最新数据显示，新冠肺炎疫情导致全球191个国家和地区的15.8亿学生停课，占全球在校学生总数的91.3%。为应对疫情，多国纷纷出台举措推进教育从线下转到线上。目前一些国家学校复课进程正在稳步推进。在疫情仍持续蔓延的背景下，相关国家继续大力推广和发展远程教育。

数字技术克服疫情造成的干扰

二十国集团教育部长日前召开视频会议呼吁，各国应增加对远程教育方面的投资，积极探索技术和数字解决方案等促进教育连续性的方法，切实增强教育体系的韧性，致力于解决疫情对教育和培训造成的干扰。

疫情防控期间，不少国家都开启了在线远程教学模式。在法国，自3月停课以来，在教育部的监督和指导下，学生们已经顺利过渡到线上课程。法国远程教育中心拥有一套专门的线上教育系统，学生可在该系统上注册账户，进行线上学习。据介绍，法国远程教育中心的在线授课内容覆盖小学至高中，并已上线第二、第三季度的学期考试内容。学生可以每日在家自主学习3到4个小时，每周学习5天。法国教育部部长布朗盖指出，这套在线教育系统允许学生通过电脑、平板电脑或手机进行在线学习，可容纳总量为600万至700万的账户同时使用。

韩国从4月9日起分批次开始线上教学。目前，韩国各学校除了运用教育部提供的公共线上教育平台之外，还充分利用国内外各种线上平台，保障远程授课顺利进行。远程授课主要以三种形式开展：师生视频连线的实时双向课堂、学生观看韩国教育广播电视台节目或观看教师录制的视频教程后进行在线讨论、学生完成老师布置的书面作业。教师可视科目特点和现实条件三选一，也可混合两到三种教学形式。为保障远程授课的顺利实施，韩国教师组成学习小组，一起探讨远程授课工具的使用，交流课件研发经验。

科特迪瓦、刚果（金）、尼日利亚等发展中国家的政府也与当地服务商合作，通过网络、广播、电视等为小学和初中学生提供教育。在互联网设备欠缺的情况下，电视成为非洲国家政府提供远程教育的主要渠道。在索马里，离线录制的课程被上传到太阳能平板电脑上提供给学生，视频课程还利用社交媒体渠道进行共享，通过广播和电视来播放。

在线教学普及面临制约和瓶颈

在多国切换到“网课”模式的背景下，一些相关问题也暴露出来，其中数字技术发展不平衡带来的“数字鸿沟”现象尤为突出。

非洲、拉美、南亚的广大发展中国家普遍缺乏远程教育工具和技术。根据联合国教科文组织的报告，撒哈拉以南非洲地区近90%的学生没有家用电脑，而82%的学生无法接入互联网。互联网设备欠缺、电力短缺还是不少非洲国家实现远程教育的一大挑战。在一些非洲国家的最贫困家庭中，只有不到10%能够用上稳定电力。

另外，大量教师急需接受培训，以便有效地提供远程和线上教育，低收入国家尤其缺乏这种支持。报告显示，在整个撒哈拉以南非洲，只有64%的小学教师和50%的中学教师接受过最基础的职业培训，其中往往不包含信息和通信技术技能相关内容。

在家庭互联网普及率高的国家，在线教育普及面临的挑战包括缺乏全国普及的在线学习平台、教师数字化水平不足等。在德国，当地中小学自3月起陆续关闭。由于中小学硬件基础设施仍不够完善，在线学习平台并未实现大面积普及。此外，疫情暴发前，德国中小学教师只有不到一半真正使用多媒体进行教学，整体数字化教学能力还有很大提升空间。

在韩国，线上教学期间，用户激增导致网络卡顿、无法登录的情况十分严重。韩国教育部多次联合韩国科学技术部对公共线上平台进行检修，以保障平台运行流畅。鉴于部分学生有可能无法正常参加网络授课，韩国教育广播电视台用多个专用频道分别播放不同学龄段的教学节目，直到学校复课为止。

联合国儿童基金会（儿基会）全球教育项目负责人罗伯特·詹金斯指出，在日益深化的教育危机中，提供各种远程学习工具并加快上网速度至关重要。因此，儿基会正在同140多个国家和地区的合作伙伴通过设计和制作基于网络、广播及电视等平台的替代性教育内容，确保学生学习不中断。

加强国际合作打造灵活教育体系

“我们从未见过教育面临如此大规模的中断，合作是解决问题的唯一办法。”联合国教科文组织总干事阿祖莱近日表示，各国应该根据本国实际情况，将科技与社区动员相结合，各国间应加快分享相关经验。“可行的措施既包括国家云平台这样复杂的解决方案，也包括电台节目和能够离线使用的移动客户端等简单的工具。”

二十国集团教育部长视频会议呼吁，各国应增加对远程教育方面的投资，加强国际合作、增进信息沟通，同时拓展技术应用、共享优质资源，以建立更强大和灵活的全球教育体系。

联合国教科文组织今年3月发起成立了一个全球教育联盟，以支持各国推广应用最佳远程学习方案，全力确保疫情期间学生“停课不停学”。国际劳工组织、儿基会等多个国际组织已加入联盟。微软等不少科技公司也加入该联盟，提供技术方面的资源和专业知识。

目前，一些国家已经开始尝试跨领域合作，以实现教育资源共享。近日，中国—非洲—联合国教科文组织新冠肺炎疫情期间和疫后支持非洲优先高级别对话会以视频形式召开。会上，中国互联网企业网龙公司宣布了“非洲教师在线教育能力建设计划”，该计划将为非洲开通100万个在线教育账号，培训10万名骨干教师，首期为1万名。同时联合其他合作伙伴制作1000个聚焦“提升教师在线教育能力”的培训课程。

此外，中国政府已经协调一批公共和社会教育资源，通过联合国教科文组织平台或双边方式，为非洲国家免费提供优质远程教育平台和课程资源，支持非洲教师能力建设和人才培养。

“在数字革命时代，数字化能力也成为学生的必备素养。后疫情时代继续探索和使用这种教育方式很有必要。”巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽说，“要实现数字教育的最佳效果，各国在政策、技术、实践等方面仍有很大的提升空间，也因此更需要加强信息共享和国际合作。”

（本报巴黎、约翰内斯堡、首尔7月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)