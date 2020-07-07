团结抗疫是中非友好的缩影（大使随笔）

习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上发表主旨讲话，提出一系列重要倡议和主张，重点强调要坚定不移携手抗击疫情、坚定不移推进中非合作、坚定不移践行多边主义、坚定不移推进中非友好，生动诠释了建设中非命运共同体的深刻内涵，在非洲大地上引起热烈反响。

纳米比亚各界对中非团结抗疫特别峰会高度关注，主要报纸全文刊载习近平主席发表的主旨讲话。纳米比亚舆论一是感慨“岁寒知松柏”，中国举全国之力抗击疫情，疫情防控阻击战取得重大战略成果，中国经验值得各国借鉴；二是感念“天涯若比邻”，中国和非洲相互声援、携手抗疫，中非友谊更加牢固。

患难见真情。疫情没有阻隔中纳友好合作，携手抗疫让两国的命运与情感更加紧密地联系在一起。纳米比亚总统根哥布、执政党人组党中央等都在第一时间向中方表达慰问和声援。纳米比亚发生疫情后，中国政府、马云公益基金会、在纳中资企业和广大侨民积极支援纳米比亚抗疫，中纳双方召开多次抗疫经验视频交流会。当地舆论认为，中国援助最早、最多、最快、最实，“中国确实是全天候的真朋友”。

“值得我们学习和能够依靠的只有中国”，纳米比亚各界人士经常如此向我表达他们的心声。纳米比亚政府果断采取“封城”、入境隔离等措施，一手抓防疫一手保民生，取得了不俗的成绩。纳米比亚政府毫不讳言这得益于学习中国的经验。在同习近平主席通电话时，根哥布总统感谢中国作为纳米比亚和非洲最好的朋友，向非洲国家抗疫及时提供宝贵援助和支持，同时表示希望学习借鉴中方在减贫方面的成功经验，不断推进纳中全面战略合作伙伴关系。中纳友谊历久弥新，不仅在于兄弟间甘苦与共，更得益于双方始终相互理解、相互支持。

中非团结抗疫特别峰会为加强国际社会团结抗疫注入了强大正能量，为“后疫情时代”的中非、中纳关系发展指明了方向，也有力证明了构建更加紧密的中非命运共同体这一宏伟目标的前瞻性、正确性、必要性和紧迫性。兄弟同心，其利断金。中纳团结合作抗击疫情的成功实践是中非友好的缩影，也必将为国际社会共同构建人类卫生健康共同体树立典范。

（作者为中国驻纳米比亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)