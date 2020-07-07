人民网>>国际

“云端”探索中非合作新商机（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻南非记者  吕  强  万  宇

2020年07月07日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　首届中国—非洲国家数字贸易周（以下简称“中非数贸周”）日前举行。千余家中国参展商与近万家非洲采购商以视频形式实现跨境“云贸易”，线上展示两万多种产品，覆盖建筑建材、电力能源、食品、农业、家庭医疗、酒店家居等领域。据了解，中非数贸周是往年在非洲国家举行的“中国贸易周”的线上版本，今年的展会原计划在加纳线下举行。

　　打开中非数贸周平台主页，不断滚动的窗口实时展示着参展商介绍和产品信息，视频、图片、列表等多媒体展示令人一目了然。每个参展商都开设了“视频预约”和“聊天洽谈”等功能，展期内配对成功或有洽谈意向的采购商和参展商，可通过预约洽谈开通视频会议室，实现一对一或一对多在线洽谈，达成“云签约”。

　　加纳国家商会主席纳纳·阿佩盖伊说，疫情防控期间需要采取有效措施来促进复工复产、维持正常生产生活秩序，举办非中数贸周是非常有效的尝试。加纳是外商投资最活跃的非洲国家之一。近年来，加纳与中国的经贸关系日益紧密，双方项目合作机会不断增多。能源、不动产、信息和通信技术、农业是目前外商投资加纳的四个重点领域。“面对疫情挑战，非中双方经贸合作依然充满活力，具有广阔空间。”

　　摩洛哥全国工商联合会中国部主席迈赫迪·拉腊基表示，“非中数贸周提供了新的合作形式和渠道，让我们能够在‘云端’探索非中合作新商机。”

　　据悉，在为期一周的活动中，各方通过数字展览平台举行了线上会议、“中非数字贸易论坛”以及肯尼亚、加纳和摩洛哥国家宣传日等活动，并邀请专家解读非洲政策和经济与产业发展状况。肯尼亚投资局局长莫塞斯·伊基拉表示，相信非中经贸合作将继续保持向好的态势，期待双方不断创新合作思路和方法。

　　（本报约翰内斯堡电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年07月07日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved