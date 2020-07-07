“云端”探索中非合作新商机（患难见真情 共同抗疫情）

首届中国—非洲国家数字贸易周（以下简称“中非数贸周”）日前举行。千余家中国参展商与近万家非洲采购商以视频形式实现跨境“云贸易”，线上展示两万多种产品，覆盖建筑建材、电力能源、食品、农业、家庭医疗、酒店家居等领域。据了解，中非数贸周是往年在非洲国家举行的“中国贸易周”的线上版本，今年的展会原计划在加纳线下举行。

打开中非数贸周平台主页，不断滚动的窗口实时展示着参展商介绍和产品信息，视频、图片、列表等多媒体展示令人一目了然。每个参展商都开设了“视频预约”和“聊天洽谈”等功能，展期内配对成功或有洽谈意向的采购商和参展商，可通过预约洽谈开通视频会议室，实现一对一或一对多在线洽谈，达成“云签约”。

加纳国家商会主席纳纳·阿佩盖伊说，疫情防控期间需要采取有效措施来促进复工复产、维持正常生产生活秩序，举办非中数贸周是非常有效的尝试。加纳是外商投资最活跃的非洲国家之一。近年来，加纳与中国的经贸关系日益紧密，双方项目合作机会不断增多。能源、不动产、信息和通信技术、农业是目前外商投资加纳的四个重点领域。“面对疫情挑战，非中双方经贸合作依然充满活力，具有广阔空间。”

摩洛哥全国工商联合会中国部主席迈赫迪·拉腊基表示，“非中数贸周提供了新的合作形式和渠道，让我们能够在‘云端’探索非中合作新商机。”

据悉，在为期一周的活动中，各方通过数字展览平台举行了线上会议、“中非数字贸易论坛”以及肯尼亚、加纳和摩洛哥国家宣传日等活动，并邀请专家解读非洲政策和经济与产业发展状况。肯尼亚投资局局长莫塞斯·伊基拉表示，相信非中经贸合作将继续保持向好的态势，期待双方不断创新合作思路和方法。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)