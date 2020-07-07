“历史经验表明，任何艰难险阻都不能阻止中国共产党带领中国人民前进的步伐。”多米尼加左派团结运动总书记、政府地区一体化部部长梅希亚近日在接受本报记者采访时表示，中国共产党始终坚持以先进理论为指导，并将理论付诸实践，始终坚持不断自我完善、自我发展，为实现民族独立和人民解放、国家富强和人民幸福不懈奋斗，取得了巨大成就。

梅希亚说，在中国共产党的坚强领导下，中国采取了一系列果断而卓有成效的举措，付出了巨大代价和牺牲，新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果。这充分印证了中国共产党领导的政治优势。“中国共产党根植人民、服务人民，在治国理政的过程中始终将人民群众的利益放在第一位，始终坚持以人民为中心的发展思想，得到人民群众的衷心拥护和支持。这是中国共产党带领中国人民战胜一切困难的根本原因。”

梅希亚认为，中国共产党坚持全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。中共十八大以来，中国共产党不断加强自身建设，体现出与时俱进、勇于自我革新的智慧，体现了不忘初心、牢记使命的担当，为推进国家治理体系和治理能力现代化打下坚实基础。

今年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。梅希亚说：“中国共产党始终把人民对美好生活的向往作为其奋斗目标。我坚信，在中国共产党的坚强领导下，在广大中共党员的先锋模范作用带动下，中国一定能打赢精准脱贫攻坚战，如期实现全面建成小康社会目标。中国共产党执政能力令人钦佩，中国对全球的贡献举世瞩目。”

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)