携手抗疫让东盟与中国实现共赢（国际论坛）

新冠肺炎疫情发生以来，东盟成员国迅速采取果断行动。1月3日，在收到中国卫生部门关于一系列不明原因病毒性肺炎病例报告后，东盟卫生部门启动了国家和地区应对公共卫生威胁的准备和响应机制。东盟与中国通过专题视频会议以及在国家和地区层面实时共享最新信息，进而开展技术交流和援助等方式，进一步加强抗击疫情合作。

中国为抗击疫情所做努力，以及中国政府向全球不同地区的国家提供弥足珍贵的支持，特别值得赞扬。中国政府采取多种防控举措，尽一切可能遏制疫情蔓延。中国领导人高度重视抗击疫情，中国政府各部门积极落实，严格执行相关举措。中国政府采取了勇敢而积极的防控措施，包括减少聚集活动、推迟学校开学、要求民众在公共场合佩戴口罩等。中国政府和人民为防控疫情付出了巨大代价和牺牲，疫情防控阻击战取得重大战略成果。

一个有目共睹的事实是，中国在发现一系列不明原因的病毒性肺炎病例后，迅速向世界卫生组织报告了这一情况。随后中国有关方面定期向世界卫生组织、有关国家和地区组织等及时主动通报疫情信息。1月7日，中国疾控中心成功分离新冠病毒毒株，1月12日，中方向世卫组织提交新冠病毒基因组序列信息。

中国的举措为国际社会带来众多利好。目前，中国报告的新增本土病例极少。中国各地的生产生活秩序正逐步恢复正常。所有这些都证明，疫情可以得到控制，我们能够赢得这场战斗。

我有必要在此强调，东盟与中国开展了积极合作，在地区层面共同应对疫情。中国国家卫生健康委员会每天通过东盟秘书处向东盟卫生部门分享重要信息和最新情况。这些信息随后通过东盟与中日韩（10+3）卫生合作机制向东盟成员国以及日本和韩国的高级别卫生官员共享。同样，当其他国家发现新冠肺炎病例或最新情况时，相关信息也会通过10+3卫生合作机制与各方共享。

中国政府还通过10+3机制广泛参与有关视频会议，同与会各方交流本国最新疫情信息，重申共同应对疫情的合作战略和优先事项，并与东盟公共卫生应急行动中心网络就包括中国开展的流行病学研究、病例临床管理等进行交流。相关视频会议分享了关于诊断、治疗、传播风险和流行病学研究的技术准则，以及应对疫情响应举措的优先需求与不足。

我们要感谢中国对包括东盟成员国和东盟秘书处在内的全球众多受影响国家和机构的支持，中国向国际社会提供了口罩、防护装备、基本药物和检测试剂盒等众多宝贵物资。我们为中国与东盟和地区国家在卫生领域长期开展合作而感到鼓舞。这有助于增强地区各国对公共卫生突发事件的准备和响应能力。

我们需要通过开放、信任和透明的方式深化合作，从而实现共同发展。不论种族、宗教如何，都不应妨碍或削弱国际社会为挽救生命所做的共同努力。东盟同中国加强在公共卫生领域的合作，必将进一步深化双方的互利共赢。

（作者为东盟副秘书长）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 03 版）

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