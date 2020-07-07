日前，在波黑主流媒体《晚报》评选的年度十大企业奖中，中国建筑集团股份有限公司（中国建筑）作为泛欧5C走廊高速公路项目波黑查普利纳段项目的建设方代表，成为唯一入选的外国企业（组织），其获奖理由为“疫情之下对工程进展作出巨大贡献”。波黑联邦运输和通信部长丹尼斯·拉西奇在颁奖时说：“2020年正值波中建交25周年。中企承建的共建‘一带一路’项目用‘中国速度’助力波黑经济发展。”

“将成为带动波黑经济增长的一大引擎”

泛欧5C走廊高速公路项目连接匈牙利首都布达佩斯和克罗地亚南部普洛切港，途中穿越波黑。其中，波黑查普利纳段全长约11公里，包括长度近1公里的波奇泰利大桥。中国电力建设集团有限公司（中电建）负责大桥建造，中国建筑承建大桥之外路段，工程总造价约1亿欧元。项目主体工程于去年11月正式启动。面对疫情，中企建设方在做好防护的基础上，加班加点推进项目建设。

中国建筑项目经理蔡磊介绍说，波黑查普利纳段将建设成双向四车道、智能交通化的高速公路，是中国企业在波黑承建的第一条高速公路与第一座桥梁，也是中企第一次在波黑同欧盟开展第三方合作。“目前，项目路基施工逐段成型，小型结构物施工接近尾声，隧道施工有序推进。”

西德·布尔吉纳是项目的协调工程师。他介绍，波黑南部旅游资源丰富，但苦于基建跟不上发展需求，相关产业尚未得到充分开发。高速公路建设有利于进一步贯通波黑南北，缓解交通拥堵问题，既方便游客出行前往克罗地亚海滨，也将使波黑各地商品运达海港更加便捷，为扩大商品出口、加快物流业发展创造新契机。“相信在中国建设者的辛勤努力下，该项目将成为带动波黑经济增长的一大引擎，加强整个巴尔干地区的经贸往来、互联互通。”

“生产效率提升到最佳水平”

波黑境内多山，1200米长的工程隧道线路要穿越溶洞及岩层断裂带；项目中还有约1000米长的线路临近铁路线，爆破施工需要极其小心……新冠肺炎疫情突如其来，给工程带来不少新挑战。

“困难面前，中波两国团队逢山开路、遇水搭桥。”蔡磊告诉记者，项目部很早就制定了多套疫情应急预案措施，对员工进行疫情防控培训，建立消杀监督小组，严格每日消杀、测温督报，及时采购口罩、消毒酒精、体温计等防疫物资发放给员工及其家庭等，之后又根据欧洲疫情形势多次对工地防疫措施进行调整。

项目部现场工程师米罗斯拉夫·彼得里奇表示，项目部在做好疫情防控措施的前提下，确保关键施工节点工作不受影响，隧道施工采取24小时封闭化管理。“在项目部的周密管理和精心安排下，工程建设稳步推进。”

丹尼斯·拉西奇说，面对疫情挑战，波黑泛欧5C走廊高速公路的基础设施建设照常进行，“项目各方进一步加强合作、凝心聚力，生产效率提升到最佳水平”。

“共建一带一路为波中合作注入新活力”

人口不到400万的波黑是欧洲最早响应共建“一带一路”倡议的国家之一，目前有6个已完成、在建或即将动工的相关项目。斯坦纳里火电站已结硕果，泛欧5C走廊高速公路查普利纳段正在推进，多博伊医院和图兹拉火电站7号机组即将上马……共建“一带一路”为中波携手共进、合作共赢开辟广阔空间。

蔡磊说，项目坚持属地化管理，工程中大量聘用当地员工、采用当地物资，包括施工设备、建筑材料等，促进了当地就业与生产，带动经济发展。

“中国是波黑理想的合作伙伴，双方经济互补性强，共建‘一带一路’为波中合作注入新活力。”波黑前驻华大使阿梅尔·科瓦切维奇说。波黑“一带一路”建设与促进中心主任波利斯·法鲁克指出，“对接共建‘一带一路’是推动波黑经济高速发展的大好机会。”

“今年是中波建交25周年。25岁，在人的一生之中正是朝气蓬勃、风华正茂的年龄，对中波关系而言也是如此。”中国驻波黑大使季平表示，未来中波双方将继续深挖两国在交通基建、能源、旅游等领域合作潜力。中国愿通过参与波黑交通基础设施、“智慧城市”建设及网络升级改造等项目，助力波黑经济社会发展和疫后经济复苏，推动中波关系不断迈上新台阶。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 03 版）

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