发挥线上撮合优势——中国建设银行参加中国·福建-南非经贸合作线上推介会做主题推介

人民网约翰内斯堡7月6日电（刘畅) 7月6日，由福建省商务厅主办，中国建设银行福建省分行及约翰内斯堡分行、中信保福建分公司及南非工作组、贸促会南非代表处等单位协办的“非洲市场推介会” 系列活动之“中国·福建-南非经贸合作线上推介会”成功举行。此次推介会旨在帮助福建企业捕捉市场机遇、开拓新兴市场。

受疫情影响，活动在线上平台全球直播。福建省商务厅刘德培副厅长于福州主会场参会并致辞，并通过线上连线商务部西亚非洲司一级巡视员谢亚静女士以及南非驻上海总领事何安娜女士进行致辞。

图为推介会主会场及线上会场情况

在推介交流环节，福建省商务厅二级巡视员吴霏女士首先介绍了福建省情，并于福州会场播放了《投资福建》宣传片，接下来，主持人与南非夸祖鲁-纳塔尔省投资贸易署首席执行官内维尔·马特维先生、非洲联合工商总会外事联络官阿妮娜·霍女士、中国信保南非工作组负责人潘峰先生、 中国建设银行约翰内斯堡分行总经理骆梅炜女士等进行连线，全体与会人员积极探讨中非合作机遇以及疫情对南非经济和中南经贸合作的影响，中南两方的企业代表也进行了提问。

中国建设银行约翰内斯堡分行总经理骆梅炜女士向南非推介了跨境撮合业务及综合服务平台，她表示，依托这个平台，境外用户可以拓展中国市场；境内用户能够发展跨境业务，形成境内外相互促进、流量带动的良性循环。“我们希望通过这次南非专场推介会，依托金融科技的力量，成为促进中非经贸合作的桥梁，也希望建行的产品和服务能给广大客户带来更好体验。”骆梅炜说道。

图为骆梅炜女士线上推介建行跨境撮合平台业务

此次推介会取得圆满成功。云推介会的举办对于促进福建省企业“走出去”、中非经贸交流合作意义深远。经过沟通交流，全面解析了中南双方在打造“中非命运共同体”大环境下的发展机遇与挑战，为福建企业在非洲的投资合作、以及南非企业走进中国创造一定的机会。

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