蝗虫“入侵”南美 天气或影响灾情走向

人民网罗马7月6日电（记者 孔歌) 最近几天，网络上流传的许多有关漫天蝗虫在南美洲肆虐的视频和照片可能会让那些有着密集恐惧症的人们感到不适。当沙漠蝗虫在亚、非大陆“兴风作浪”之际，南美洲中部又爆发新的蝗灾。联合国粮食及农业组织发出警告称，如果蝗虫继续以这种方式破坏农作物，将对世界10％的人口生计构成威胁。据外媒报道称，约四千万只蝗虫首先袭击了巴拉圭，然后前往阿根廷，现已近巴西边境。阿根廷和巴西是玉米和大豆等农产品的世界主要生产国。

记者通过总部位于意大利首都罗马的联合国粮食及农业组织连线采访了阿根廷国家农业食品质量与卫生服务局蝗虫管理计划协调员赫克托·麦迪纳。麦迪纳告诉记者，“今年非常不寻常的是，大批南美蝗虫进入阿根提东北部的科连特斯省和恩特雷里奥斯省。这些省份自2015年以来没有出现过蝗灾，蝗虫活动范围通常是在阿根廷的西北部省份。目前很难预测蝗群是否会向巴西和乌拉圭方向迁移，但由于风向原因，不能排除南美蝗虫会进入邻国境内。”巴西农业部日前宣布，因蝗灾加剧，该国南部两个州进入紧急状态。

南美蝗虫与沙漠蝗虫同为蝗总科沙漠蝗属。南美蝗虫与其“表亲”沙漠蝗虫具有许多相似的生物特性。南美蝗虫可以成群结队地远距离飞行，不过其飞行距离短于沙漠蝗虫。科学家们认为，南美蝗虫需要土壤和水分来孵卵，尤其是在冬季至少需要25毫米的降雨。如果发生异常降雨，南美蝗虫幼虫数量有可能会翻倍或三倍，产生第三代蝗虫。麦迪纳说，不排除是由于厄尔尼诺或者是拉尼娜现象把降雨带到了南美蝗虫的繁殖区，为其繁殖创造了有利条件。麦迪纳认为，此次出现南美蝗虫灾害是由气候和监测不足等多种因素共同造成的，新冠疫情对阿根廷蝗虫监测工作造成一定影响。

麦迪纳表示，一般来说，成年蝗虫在十月份性成熟并开始产卵。十一月到次年一月间蝗虫卵开始孵化，二月份长成第一代成年蝗虫。这些蝗虫成年之后开始繁殖，三月和四月便会出现第二代蝗虫。第二代成年蝗虫在旱季期间会进入滞育期，它们将等待十月份的降雨，并在那时产卵。“但如果降雨非常丰富，则会产生第三代蝗虫。这种罕见事件可能会改变种群的动态平衡并造成灾情爆发。”

南美蝗虫会啃食多种植物及农作物，其中包括豆类、柑橘类、棉花、亚麻、花生、玉米、土豆、高粱、甘蔗和小麦等多种作物。麦迪纳说，“这意味着它威胁到南美的所有主要农作物，如控制不当将对南美农业造成极大损害。”历史上，在1931至1933年间，南美蝗虫侵袭了阿根廷近一半的地区，蝗群蔓延65公里之广。 1933年，二百万吨谷物遭蝗虫破坏。2014至2017年爆发了近60年间最严重的蝗灾，受灾面积达七百万公顷。

麦迪纳表示，“到目前为止，此次南美蝗虫造成的危害规模暂未达到沙漠蝗虫在巴基斯坦和印度的级别。南美蝗虫当前的侵袭对象主要集中于野生植物，因此暂时对农作物的损害有限，但我们有必要严密关注形势的发展。”有专家分析，低温或限制了蝗虫的移动和繁殖。

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