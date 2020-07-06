外交部：敦促加方停止以任何方式干涉香港事务和中国内政

人民网北京7月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持6日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：日前，世卫组织更新“应对新冠肺炎疫情时间线”。美众议院中国工作组主席麦考尔发表声明表示：世卫组织终于承认了真相，中国共产党从未向世界卫生组织报告过疫情暴发。中方对此有何评论？中方是否曾向世卫组织主动报告过疫情暴发？

赵立坚：美方的说法完全不符合事实。

中方作为世界卫生组织《国际卫生条例》缔约国，始终本着公开、透明、负责任的态度，认真履行《国际卫生条例》规定的职责和义务，向世界卫生组织、有关国家和地区组织以及中国港澳台地区及时主动通报疫情信息。中国政府和世卫组织双方公布的时间线都清晰说明，中国及时、透明地向国际社会分享了疫情信息。去年12月31日，武汉市卫生健康委就在官网发布《关于当前我市肺炎疫情的情况通报》。中方在第一时间向世卫组织作了通报。事实清清楚楚。

一些美国政客歪曲事实，编造谎言，目的是抹黑中国和世卫组织，服务于自身政治目的。我们敦促他们尊重事实，停止政治操弄。

澳门月刊记者：据报道，近期，中方在南海进行军事训练，美国方面也在7月4日派遣两艘航母前往南海开展军事演习。对此中方有何评论？

赵立坚：上周我已经就中方在西沙有关海域的军事训练回答了提问。我想再次强调，西沙群岛是中国领土，不存在任何争议，中方在西沙海域开展军事训练是中国主权范围内的事，无可非议。

当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势保持总体稳定、向好发展。在此形势下，美国蓄意派重兵在南海有关海域进行大规模军演，炫耀武力，完全是别有用心。美方的行径意在挑拨离间地区国家关系，推动南海军事化，破坏南海地区和平与稳定。国际社会特别是本地区国家对此看得清清楚楚。

香港中评社记者：日前，加拿大外长商鹏飞发表声明，宣布加方禁止向香港出口敏感军事物品，暂停同香港引渡条约，更新加公民赴港旅行提示。加总理特鲁多称，加方正考虑移民等其他措施。中方对此有何评论？

赵立坚：加方有关涉港错误言论以及所宣布的举措，罔顾香港国安立法有助于“一国两制”行稳致远的基本事实，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈谴责，并保留作出进一步反应的权利，由此造成的一切后果将完全由加方承担。

香港事务是中国内政，外国无权横加干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移。任何对华施压的图谋都绝不会得逞。

中方敦促加方立即纠正错误，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免对中加关系造成进一步损害。

中新社记者：近日，索马里总统府发表声明，重申坚持一个中国原则，谴责台湾破坏索马里主权和领土完整。此前有报道称，台湾当局与索马里西北部的索马里兰决定相互设立“代表处”并已任命各自驻对方代表。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到索马里政府重申坚持一个中国原则，谴责台湾破坏索马里主权和领土完整。我们对此表示赞赏。世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。中方坚决反对台湾当局同索马里兰互设官方性质机构，或进行任何形式的官方往来。民进党当局病急乱投医，图谋在国际上搞分裂活动，绝不会得逞。

《环球邮报》记者：加拿大和中国内地之间并无引渡协议。现在加拿大决定暂停的是同香港方面的引渡条约，这就意味着加方将香港看作是中国的一部分。中方为何如此不满？

赵立坚：你这是强词夺理吧！你不知道这是加方在干涉中国内政吗？！

《北京青年报》记者：据了解，中国和蒙古举行了两国联防联控机制第二次会议，会上宣布建立并启动运行中蒙边境口岸“绿色通道”。你能否证实并介绍具体情况？

赵立坚：7月3日，中蒙举行了应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制第二次会议，宣布建立并启动运行中蒙边境口岸“绿色通道”。双方外交、交通、商务、卫健、海关、移民等部门参加。会上，中蒙双方就“绿色通道”实施方案达成一致，并同意近日启动运行。

据了解，“绿色通道”包括人员和货物往来两大部分。人员适用对象为两国从事陆路跨境货运的司机，从事商务、物流、生产和技术服务等领域以及参与重大合作项目的急需必要工作人员等。同时，双方将优化口岸工作流程，加快检查速度，提高货物通关效率。在疫情防控常态化背景下，建立实施中蒙“绿色通道”将从制度层面保障双方必要急需人员往来，扩展货物贸易，有利于双方更好地统筹推进疫情防控和重大合作项目复工复产，具有重要意义。

中蒙是好邻居、好朋友，在抗击新冠肺炎疫情斗争中谱写了邻国之间同舟共济、共克时艰的合作篇章。中方愿同蒙方一道，加强沟通，密切配合，确保“绿色通道”顺利运行，共同推进国际抗疫合作，争取早日彻底战胜疫情。

法新社记者：据法国媒体报道，华为公司将被允许参与法国5G网络建设，但华为得到的许可是有限制的。中方有何评论？

赵立坚：中方一贯认为，5G技术是第四次工业革命的前沿性、引领性和平台性科技，全球化大潮下5G的开发利用必将是各国共商共建共享的过程和产物。

法国政府曾多次公开表示，在5G问题上不会针对特定国家或企业采取歧视性措施，更不会排除华为。希望法方能够秉持客观公正态度，尊重市场规律和企业意愿，独立自主作出符合自身利益的选择，以实际行动为包括中国企业在内的各国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

澎湃新闻记者：据报道，近日，美国白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗接受采访时称，中国在实验室中制造新冠病毒，并以病毒作为武器，有意让已经感染的中国人前往美国等全球各地，却关闭了国内交通网络，中方对此有何评论？

赵立坚：纳瓦罗此人撒谎成性、造谣上瘾、四处投“毒”。我说的这个“毒”，是指借疫情对中国污名化的“政治病毒”。

我们还是以事实来戳穿他的谎言：疫情发生后，中国政府及时采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力遏制疫情扩散蔓延，有效切断了病毒传播链。1月23日，中国暂时关闭离汉通道，当时美国官方确诊病例只有1例；1月31日，美国三大航空公司宣布停飞中美直航航班；2月2日美国对中国关闭边境，当时美国的公开确诊病例只有10余例。1月24日至4月8日，也就是武汉“封城”期间，武汉既无商业航班、也无列车离开武汉到中国其他城市或海外。4月8日，美国的确诊病例却从两位数蹿升到了40万例。目前，美国国内确诊病例超过287万，死亡人数近13万。世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞安日前警告称，新冠肺炎不会自动消失，数据不会撒谎，有关国家应该快速清醒过来。中方已经取得疫情防控阻击战重大战略成果并且在短时间内迅速控制住了新发疫情，反观美方，又到底做了什么？做得怎么样？美方要甩锅推责到什么时候？

纳瓦罗曾在书中使用虚构专家“罗恩·瓦拉”——这是他名字的变体——抹黑中国，世人早已看穿他的说谎本性、甩锅把戏和反华本质。纳瓦罗还是先回答一下微软全国广播公司（MSNBC）主持人的质疑吧：为什么美国新增病例远高于世界其他地区？他也应该回答国际社会的“灵魂拷问”：美国政府关闭德特里克堡生物基地的真实原因是什么？基地关闭与“电子烟疾病”、大流感和新冠肺炎之间有什么联系？美方何时邀请世卫组织或国际专家组赴美国调查疫情的起源？

我们奉劝纳瓦罗之流尊重事实和科学，有一点起码的担当，把应对美国国内疫情、挽救人民生命放在首位，摒弃政治私利高于人民生命的错误做法，不要再胡言乱语、欺骗世人了。

路透社记者：据印度媒体报道，中方已将帐篷等设施从加勒万河谷冲突地点回撤。你能否证实？

赵立坚：中印两军于6月30日举行了第三轮军长级会谈。双方继续推动落实前两轮军长级会谈达成的共识，就一线部队采取有效措施脱离接触、缓解边境局势取得了积极进展。希望印方同中方相向而行，以实际行动落实好双方达成的共识，继续通过军事和外交渠道保持密切沟通，共同推动边境地区局势缓和降温。

《中国日报》记者：据报道，7月3日，伊朗外长扎里夫已致函欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，决定根据全面协议规定，针对法国、德国、英国未能履行全面协议义务启动争端解决机制。中方对此有何评论？

赵立坚：伊朗核问题全面协议是业经联合国安理会决议核可的多边外交重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的重要支撑，是以国际法为基础的国际秩序的重要组成部分。美国退出全面协议并对伊朗极限施压，是当前伊核局势紧张的根源。中方希望有关各方从大局和长远出发，努力相向而行，坚持在全面协议联委会框架内，通过对话协商解决履约分歧，恢复协议权利和义务的平衡，全力维护和执行好全面协议。中方将同有关各方保持密切沟通，积极劝和促谈，继续推动伊核问题政治外交解决进程。

《环球时报》记者：据报道，日本内阁官房长官菅义伟7月3日在记者会上就中国海警舰船在钓鱼岛领海巡航执法活动表示，日政府已通过外交渠道向中方表示“严正抗议”，强烈要求中方停止接近日本渔船的行为，立即退出钓鱼岛领海，并表示日方在其周围配备了海保厅巡视船，确保渔船安全。另据报道，近期中方海警舰船多次在钓鱼岛及其附属岛屿领海内巡航执法。中方对此有何评论？

赵立坚：近日，中国海警在钓鱼岛海域例行巡航时，发现一艘日本渔船非法侵入钓鱼岛领海。中国海警船依法对其实施跟踪监控，要求其立即撤出中方海域。中方已通过外交渠道就此向日方提出严正交涉，敦促日方立即停止侵犯中国主权的行为。

钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，在钓鱼岛海域开展巡航执法是中方固有权利。我们要求日方恪守四点原则共识精神，以实际行动维护东海局势稳定。

法新社记者：据报道，伊朗外长表示伊中两国正就一项25年期协议进行磋商。你能否证实？

赵立坚：中伊两国传统友好，双方就双边关系发展一直保持着沟通。我们愿同伊方共同努力，稳步推进务实合作。

《北京日报》记者：据报道，中国和新西兰日前举行了应对新冠肺炎疫情的专家视频会。你能否介绍一下具体情况？

赵立坚：7月3日，中国—新西兰举行了应对新冠肺炎疫情专家视频会议。中国国家卫生健康委已经发布了有关消息。

会上，中新双方专家就新冠肺炎疫情防治开展了研讨，分别介绍了新冠肺炎疫情最新发展形势、防控经验和复工复产采取的相关举措。与会专家还就新冠肺炎检测方法、临床诊疗等进行了研讨，并就下一步拓展合作领域、构建技术交流平台和加强多边机制下的沟通交换了意见。

病毒是我们的共同敌人。各国命运相连，只有团结一致，才能共克时艰。中方将始终秉持人类命运共同体理念，同各国守望相助、同舟共济，携手战胜疫情。我们愿继续为国际社会抗击疫情积极贡献中国智慧、中国经验、中国处方。

(责编：张信凤、杨牧)