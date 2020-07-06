国际观察：西方政客围攻反证香港国安法的正义权威

香港回归以来，美英等西方国家政客在“一国两制”问题上说三道四，干涉我国内政的行为从未停止，乱港分子在他们的教唆、指使和操纵下制造乱港举动尤甚。

全国人大常委会在香港回归23周年之际表决通过香港国安法并开始实施，西方政客粗暴干涉香港事务和中国内政的行为达到高潮，近乎歇斯底里，“抗议”“谴责”“法案”“制裁”……不一而足，甚至荒唐地要求美国已经退群的联合国人权理事会通过所谓“27国提案”施压中国让步，被古巴代表53国严词批驳。

香港国安立法是确保“一国两制”行稳致远的重要环节，是中国中央政府行使对港主权的必有之举，是确保香港繁荣稳定和国家安全的定海神针，是粉碎任何分裂、恐怖、卖国行为和外部势力乱港乱华阴谋的铜墙铁壁，这是包括香港市民在内的全体中华儿女的共同心声。

香港国安法的制定和实施，是中国最高立法机构和中国政府依宪依法行使职权，纯属中国内政，任何外国无权干涉。正如包括西方在内的世界各国都有自己的国安法一样，这是国际关系准则的基本常识，更是有正义感的绝大多数国家政府、政党、知名人士的共识。

西方政客们的丑恶表演是一种绝望情绪的集中表现，这恰恰反证和彰显了香港国安法的正义性和权威性。香港国安法为香港的安全筑起了坚不可摧的铁壁铜墙。如降魔利剑，斩断了外部势力的图谋；又如当头一棒，敲碎了他们的幻想。

西方政客们的围攻、捣乱、恐吓吓不倒中国，“制裁”也搞不垮中国，夺不走香港的国际金融中心地位。想当年“金融大鳄”索罗斯坐镇香港掀起金融风暴，香港在祖国的强大支持下挺住了，还怕什么“取消特惠待遇”吗？安全连着主权，关乎国家和民族的核心利益，至高无上，必须寸步不让。

(责编：张信凤、杨牧)