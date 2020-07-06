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王毅同印度国家安全顾问多瓦尔通电话 就缓和两国边界事态达成积极共识

2020年07月06日18:32  来源：新华网
 

新华社北京7月6日电 7月5日晚，中印边界问题中方特别代表、国务委员兼外交部长王毅同印方特别代表、印度国家安全顾问多瓦尔通电话。

王毅表示，今年是中印建交70周年。中印关系历经风雨考验，取得今天的发展局面来之不易。前不久中印边界西段发生加勒万河谷事件的是非曲直十分清楚，中方将继续有力捍卫自身领土主权，维护边境地区和平安宁。王毅强调，实现发展振兴是中印两国第一要务，在这个大方向上中印有着长久的共同战略利益。双方应始终坚持互不构成威胁、互为发展机遇的战略判断，高度重视当前两国关系面临的复杂局面，共同努力尽快加以克服和扭转。希望印方同中方相向而行，正确引导舆情民意，维护和推进两国正常交往合作，避免采取将争议扩大化、复杂化的做法，共同维护中印关系大局。

双方就缓和当前两国边界事态坦诚深入交换了意见，并达成积极共识。

一、双方同意遵循两国领导人达成的重要共识，认为维护边境地区和平与安宁对双边关系长远发展至关重要，应把边界问题置于双边关系的适当位置，避免分歧上升为争端。

二、双方重申遵守两国就边界问题签署的一系列协定协议，共同努力缓和边境地区的局势。

三、双方同意将通过特别代表会晤机制加强沟通，不间断地举行中印边境事务磋商和协调工作机制会议，不断完善和加强边境地区信任措施建设，避免影响边境地区和平与安宁的事件再次发生。

四、双方欢迎近期两国军事和外交会晤取得的进展，同意继续保持对话磋商，并强调应抓紧落实两国边防部队军长级会谈达成的各项共识，尽快完成双方一线部队脱离接触进程。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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