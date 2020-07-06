“中国-阿联酋文化周”线上“云”启动

人民网北京7月6日电（记者 杜明明）5日下午，“中国-阿联酋文化周”正式启动。此次文化周由阿联酋外交部主办，为期五天，首次采用“云”座谈形式，旨在加强中国与阿联酋之间的经济和文化交流，将两国全面战略伙伴关系推向新高度。

“中国-阿联酋文化周”于2020年7月5日下午正式“云”启动

阿联酋驻华大使阿里·扎希里在开幕式致辞中表示，“中国-阿联酋文化周”将为双方民众提供新的交流渠道，架起沟通中阿经济与文化交流的桥梁，推动双方关系不断发展。“相信这五天的活动能够促进两国民众的相互了解，将两国之间的美好情谊传给子孙后代。”

扎西里指出，这次活动为中国和阿拉伯艺术提供了交流机会，将促进两国互相借鉴对方独特的文化价值。“文化是双边关系和谐融洽的催化剂，也是两国及其人民沟通交流的载体。在以知识、创意、创新和数字化为驱动的未来经济中，文化合作将成为核心要素，发挥至关重要的作用。”

2018年7月，习近平主席对阿联酋进行国事访问，宣布中阿建立全面战略伙伴关系，开启了中阿携手共进的崭新篇章。阿联酋国务部长扎基·安瓦尔·努塞贝赫在文化周开幕式上指出，中阿关系源远流长，可以追溯至古丝绸之路时代。“文化交流是我们可以用来建立理解互信的方式之一。阿联酋教育部正计划将中文纳入其课程体系，并为此建立专门学校。”

努塞贝赫强调，当今国际社会面临严峻的抗击新冠疫情挑战，只有通过全球合作与团结才能战胜。可持续的国际合作是长期合作伙伴关系的前提和基础，只有更好地了解彼此的文化和价值观才能实现。

中国驻阿联酋大使倪坚在致辞中指出，当前全球共同面临抗击新冠肺炎疫情的严峻挑战，国际格局加速演变，全球治理体系深刻重塑，世界发展面临诸多风险和不确定性。在此背景下，增进各种文明相互交融互鉴，实现美美与共、包容普惠、互利共赢才是人间正道。“一枝独秀不是春，百花齐放春满园”，中阿共同举办文化周活动，对于疫情之下两国提振信心、增进协作、促进交往意义重大。

据介绍，阿联酋外交部将通过其海外社交媒体平台（包括Youtube，Instagram，Facebook，Twitter）和中国直播平台开展系列线上文化周活动。文化周的第二天，活动重点将转向2020年迪拜世博会和博物馆文化，举办“世博会与博物馆文化：从上海到迪拜”专题讨论。活动后三天将分别进行主题为“文化差异与包容”、“人文交流”、“后疫情时代文化产业的未来”的专题讨论。

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