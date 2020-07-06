新华社莫斯科7月5日电 专访：个别国家诋毁香港国安法违反国际法基本原则——访俄罗斯学者谢瓦利涅夫

新华社记者

俄罗斯联邦政府立法与比较法学研究所高级研究员维亚切斯拉夫·谢瓦利涅夫日前在莫斯科接受新华社记者书面采访时表示，个别国家诋毁《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，这不仅是对中国内政的干涉，而且违反多份重要文件申明的国际法基本原则。

谈到美国国会日前不顾中方严正交涉，通过所谓“香港自治法案”，谢瓦利涅夫说，香港国安法已于6月30日由中国全国人大常委会会议表决通过并自公布之日起施行，因此，他国作出任何与香港国安法相抵触的声明、决议等均可被视为干涉中国内政的行为。

谢瓦利涅夫表示，他国上述举动还违反联合国大会1965年通过的《关于各国内政不容干涉及其独立与主权之保护宣言》所包含的国际法基本原则，违反联合国大会1970年通过的《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则的宣言》。

谢瓦利涅夫强调，关于香港问题的《中英联合声明》，不容那些推动美国国会通过所谓“香港自治法案”的政客置喙。“需要指出的是，美国不是《中英联合声明》当事方，无权监督声明落实情况。美方就《中英联合声明》指责中国的做法毫无法律依据。”

谢瓦利涅夫说，香港国安法通过纯属中国内政，旨在维护中国国家安全和社会安全，保护中国公民权益和自由免受蓄意侵害，合理合法，并未损害他国权益，“美国、英国等国出于自身政治利益对香港国安法做出激烈反应，既无法律依据，也无法律意义”。

“为解决香港面临的问题，中国全国人大常委会通过香港国安法，这对‘一国两制’在港实践没有任何威胁。”谢瓦利涅夫说，中国经济社会快速发展，与坚持全面依法治国密切相关。“我所任职的立法与比较法学研究所的一项研究工作就是探索在俄罗斯法制领域应用中国司法实践经验。”

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