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新加坡新冠病例数持续上升 登革热病例激增

2020年07月06日16:02  来源：新华网
 

　　新华社新加坡7月6日电（记者蔡蜀亚）新加坡卫生部5日公布的数据显示，截至当天中午，过去一天新加坡新增新冠确诊病例136例，累计确诊病例44800例，累计治愈40441例，累计死亡26例。新加坡近期还暴发了严重的登革热疫情，连续三周单周新增病例破千，打破历史最高纪录，疫情未来几个月可能继续加剧。

　　新加坡卫生部数据显示，新增136例新冠确诊病例中93%与已知感染病例有关，多为居住在专用宿舍的外籍劳工，另外包括7例境外输入病例和18例本地社区病例。

　　另据新加坡环境局发布数据，截至6月下旬，今年新加坡累计报告登革热病例已超过1.4万例，致16人死亡。截至6月27日的一周内新增登革热病例1468例，这是连续第三周单周新增病例超过千例，而此前最高纪录是2014年单周新增病例891例。环境局预计，未来几个月登革热疫情可能继续加剧，预计今年累计病例可能超过2013年22170例的历史最高纪录。

　　新加坡国家传染病中心主任梁玉心表示，现存新冠病例正在减少，中心会继续采取措施控制疫情，同时也有足够能力应对激增的登革热病例。如果更多登革热病例需要住院治疗，新加坡可以像在新冠疫情期间一样，启动整个医疗系统紧急应对。

　　往年数据显示，每年6月至10月是新加坡登革热疫情高峰期，现在只是高峰期开始阶段。当地媒体认为，炎热的天气加快了登革热病毒主要传播媒介埃及伊蚊的生长期，使登革热在新加坡传播率提高。也有观点认为，今年新冠疫情造成大量外籍劳工感染并被隔离，一些有利于蚊虫生长的地方没得到及时清理，也是造成登革热疫情加重的因素。

　　登革热是由登革热病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，主要在热带与亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死亡。

(责编：于洋、刘洁妍)
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