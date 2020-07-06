中俄学者：共同抗疫为新时代中俄关系注入新动力

人民网北京7月6日电（张信凤）中国社会科学院与俄罗斯国际事务委员日前举办网络视频研讨会，就当前推动中俄全面战略协作伙伴关系相关问题进行学术研讨，并发布《新时代中俄全面战略协作伙伴关系的实质和内涵》和《“一带一路”与欧亚经济联盟的对接》两份联合智库报告。

发布会海报。图片由中国社会科学院提供

中俄合作没有因疫情而停滞

中国社会科学院院长、中俄战略协作高端合作智库理事长谢伏瞻在会议致辞中表示，中俄合作不仅没有因为疫情而停滞，还拓宽了新领域和新方式。两国共同抗疫的经历，正转化为推进中俄全面战略协作伙伴关系高水平向前发展的新动力。

谢伏瞻指出，在全球贸易受疫情冲击出现大幅萎缩的背景下，中俄经贸合作保持良好发展态势。今年是“一带一盟”对接合作联合声明签署五周年，应以此为契机，积极推进共建“一带一路”同欧亚经济联盟深度对接，促进地区一体化和区域经济融合发展，为世界经济复苏打造新的增长点。

中国社会科学院院长、中俄战略协作高端合作智库理事长谢伏瞻致辞。图片由中国社会科学院提供

俄罗斯国际事务委员会主席伊戈尔·伊万诺夫在致辞中说，疫情并未影响俄罗斯国际事务委员会与中国社科院的智库合作，两份智库报告全面客观地分析探讨了两国关系的发展态势并提出一系列切实可行的对策建议，对未来的工作有非常具体的展望与建议，有助于我们不断致力于巩固全方位的战略合作伙伴关系。

伊万诺夫指出，2021年是俄中睦邻友好合作条约签署20周年，俄罗斯国际事务委员会和中国社会科学院应考虑以此为契机展开联合研究，拿出高质量的研究成果。

俄罗斯国际事务委员会主席伊戈尔·伊万诺夫致辞。图片由中国社会科学院提供

两国互动始终保持在最高水平

2019年习近平主席和普京总统共同宣布发展新时代中俄全面战略协作伙伴关系，将两国关系提升到前所未有的高度，确立了双边关系发展守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢的新目标和新方向。

中国驻俄罗斯特命全权大使张汉晖在致辞中说，2020年是中俄关系第八个十年的开局之年。在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系日趋成熟、稳定、独立、坚韧，不受外部环境变化影响，可以说，中俄两国战略协作已超出双边范畴，对维护地区和世界和平稳定具有重要意义。

中国驻俄特命全权大使张汉晖致辞。图片由中国社会科学院提供

俄罗斯驻华特命全权大使安德烈·杰尼索夫表示，两国互动始终保持在最高水平。俄中两国元首多次通过电话保持亲密互动。俄罗斯坚决反对某些国家将新冠病毒蔓延嫁祸给中国的企图，也反对某些国家对世界卫生组织抗疫不力的诋毁。他指出，尽管疫情对中俄经济合作带来一定影响，但双方经济合作潜力巨大、前景广阔，双方将致力于在2024年将双边贸易额提升到2000亿美元。

俄罗斯驻华特命全权大使安德烈·杰尼索夫致辞。图片由中国社会科学院提供

两国合作潜力有待充分挖掘

对于新时代中俄全面战略协作伙伴关系的实质和内涵等问题，与会专家进行了深入交流和研讨。

俄罗斯国际事务委员会执行主席安德烈·科尔图诺夫认为，战略合作伙伴关系的稳定性很大程度上取决于本身关系的平衡。他指出要平衡共同利益与利益分歧、平衡国际层面和社会层面的互动关系以及长期利益与短期利益。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长、中俄战略协作高端合作智库副秘书长柴瑜指出，我们希望能够通过树立开放的观念，促进双方合作，不仅是中俄双方的合作，还有欧亚地区的经济合作，从而实现经济发展的目标。在明确理论意义的基础上找寻实践的措施，我们希望把理论和实践能够充分地结合起来。

此次发布会由中国社会科学院与俄罗斯国际事务委员会共同主办。2016年，在中俄两国元首见证下，中国社会科学院与俄罗斯国际事务委员签署合作协议。自2018年起，双方联合举办以“新时代的中俄合作”为主题的高端智库论坛。

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