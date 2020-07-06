新华社雅典7月6日电 通讯：一对双胞胎姐妹的希中抗疫接力

新华社记者于帅帅 李晓鹏

古希腊哲学家亚里士多德有句名言，“挚友如异体同心”。由于很多普通人的付出，中国和希腊两国在共同抗击疫情方面的合作日益紧密，两国民间的友情也不断加深。

希腊双胞胎姐妹玛丽安娜和索菲娅就是这份友情的接力者。在此次新冠疫情中，她们尽己所能为中国抗疫加油鼓劲，同时也向希腊传递了来自中国朋友的支持和帮助。

这对姐妹2013年开始在中国学习生活，上学期末休假回国后因疫情滞留在希腊。不过，疫情并未给姐妹俩推动希中两国友谊的努力按下暂停键。今年2月疫情暴发初期，姐妹俩专门录制了一段中文视频，为中国加油、为武汉加油，表达对中国防控疫情努力的坚定支持。

当希腊疫情处于关键防控阶段时，姐妹俩得知有不少中国朋友希望为希腊抗疫工作尽一份力，就利用自己的微信账号发起捐赠倡议。她们把一笔笔来自中国个人的捐款集中起来，用于购买口罩，目前已经向希腊阿提卡大区直接行动局、希腊移民和庇护部及一家雅典医院捐赠了7000个口罩。

索菲娅在接受新华社记者采访时说，不少中国朋友在跟她们联络时表达了提供帮助的意愿，为了不辜负那些相识和不相识的人奉献的爱心，她们在网上随时更新捐款的详细信息及使用途径，并通过视频等方式向中国朋友表达感激之情。

“从疫情暴发至今，我们注意到中国政府和民间已向许多国家提供了帮助。”玛丽安娜说，中国是首批向希腊援助抗疫物资的国家之一，此外，驻希中资机构和华侨华人也纷纷向希方捐赠了各类防疫物资。

谈到姐妹俩与中国的情缘，索菲娅无限感慨：“这是一个梦想，我们非常喜欢中国文化、中国语言……在父母的鼓励下，我们到中国一待就是7年，完成了本科学习，我们的研究生学业也将于今年秋季完成。”

姐妹俩设立了自己的网站介绍中国和希腊两国文化，发布她们回到希腊后拍摄的旅游类中文视频，向中国网友介绍自己的国家。她们在采访即将结束时说：“希腊和中国团结在一起，一定能战胜疫情。”

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