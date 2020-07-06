综合消息：中东多国疫情出现反弹 新增病例数显著上升

新华社喀土穆7月5日电 综合新华社驻中东地区记者报道：近来中东地区多国新冠疫情出现反弹，一些国家5日报告的新增病例数显著上升，多国政府敦促民众严格落实防控措施。

以色列卫生部5日晚报告新增确诊病例926例，累计确诊29958例；新增死亡病例1例，累计死亡331例；新增治愈病例177例，累计治愈17950例。总理内塔尼亚胡当天表示，以色列因新冠疫情反弹而“处于紧急状态”，病例数量激增“对以色列和卫生系统构成了挑战”，有必要采取进一步的防控措施。

阿拉伯联合酋长国疫情近期明显反弹，上周日均新增病例数为400多例，现在这个数字增长约50%。该国5日报告新增确诊病例683例，累计确诊51540例；新增死亡病例2例，累计死亡323例；新增治愈病例440例，累计治愈40297例。

阿尔及利亚5日报告新增确诊病例441例，再创单日增幅新高，累计确诊15941例，死亡952例，治愈11492例。阿卫生部防治新冠疫情专家委员会成员马赫亚维表示，需要加大检测数量，同时开辟新的住院场所，供更多感染者住院治疗。

伊拉克卫生部5日报告新增确诊病例2125例，累计确诊60479例；新增死亡病例105例，累计死亡2473例；新增治愈1940例，累计治愈33017例。卫生部将近期新冠病例大幅增加的原因归结为部分民众未遵守禁令和检测能力提升。政府继续禁止聚集性活动，并要求民众在公共场合佩戴口罩，违规者将被罚款。

伊朗卫生部5日报告新增确诊病例2560例，累计确诊240438例，死亡11571例，治愈201330例。卫生部指出，保持社交距离和佩戴口罩是预防新冠最便宜、最有效的方式，在当前疫情上升的情况下更为重要。

土耳其卫生部5日数据显示，该国累计确诊病例205758例，死亡5225例，治愈180680例。卫生部宣布了8月31日开学后的防疫措施，包括家长需签一份承诺书，学生和老师在校期间必须一直佩戴口罩；教室里座位将保持1米距离等。

巴勒斯坦卫生部5日晚报告新增确诊病例472例，累计确诊4722例，死亡20例，治愈665例。总统阿巴斯当天发布总统令，宣布自即日起将紧急状态再延长一个月，以应对感染人数快速上升的情况。

还有一些国家5日更新的累计确诊病例数为：沙特阿拉伯209509例，卡塔尔99799例，埃及75253例，科威特49941例，阿曼46178例，摩洛哥14215例，苏丹9767例，黎巴嫩1873例，突尼斯1188例，约旦1164例，利比亚989例，叙利亚358例。（执笔记者：马意翀；参与记者：白平、陈霖、郑思远、王峰、涂一帆、杨元勇、苏小坡、王薇、李碧念、尚昊、陈斌杰、李良勇、黄灵、冀泽、熊思浩、郑一晗、潘晓菁）

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