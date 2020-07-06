俄罗斯学者：香港国安法将有效防止外部势力干预香港事务

人民网讯 十三届全国人大常委会第二十次会议日前审议通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。俄罗斯多位学者在接受媒体采访时表示，香港国安法将有效防止外部势力干预香港事务，将有利于企业的长远发展。

俄罗斯汉学家尤里·塔夫罗夫斯基表示，香港国安法的生效不会影响香港普通民众的生活方式和享有的权利，但会有力打击那些采取非法行动并引发暴力冲突的乱港分子，这些人的恶行包括对特区政府机构实行袭击、暴力袭警、破坏公共交通设施、扰乱公共秩序等。他认为，香港国安法的通过及时且必要，将有效防止外部势力干预香港事务。

俄罗斯东方学家阿列克谢·马斯洛夫近日在接受俄罗斯时事评论网采访时谈到，对中国而言，重要的是要表明，通过香港国安法是一个原则性的政治决定，并且这一法律应当发挥作用。他认为，目前，中国加紧将香港融入粤港澳大湾区建设。此举将大大便利跨境支付转移，为香港和内地的企业创造商机。保险、承运等行业的大中型企业也将从中受益。最为重要的是，只有局势稳定下来，所有企业才能继续发展。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长洛马诺夫在接受俄罗斯《生意人报》采访时表示，中国加快推进香港国安法的出台，体现出中国政府不屈服于美国及其盟友施压的决心。值得注意的是，这一维护香港法治和秩序的法律于7月1日生效，这一天是香港回归23周年的纪念日，也是中共成立99周年的纪念日，选择在这一天颁布法律具有象征意义。 (实习生张晨光、于晓萌编译）

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