美媒：在经济上与中国摊牌，可能加剧印度经济窘境

美国《华尔街日报》7月4日文章，原题：印度对中国的报复裹挟着经济代价 印度官员和分析人士称，印度禁止中国App是想表明有意断绝两国重要经贸联系，以逼迫北京在边境争端中后退。但进一步降低（双方）经济融合，将导致印度至少像中国一样痛苦。

过去5年来，印中经济关系显著增进，尤其在科技行业。如今两国之间的贸易、直接投资和并购总额高达数百亿美元。分析人士称，新德里准备拆散这种伙伴关系。鉴于在军事方面，中国支出要大于印度且占据上风，经济报复是印度为数不多的可用工具之一。印度或将加征进口关税并限制中企在印的投资和业务。但在自身经济萎缩之际，印度将不得不甘愿为此遭受巨大经济打击。华盛顿智库威尔逊中心亚洲项目副主任库戈尔曼说，印度越是试图施加更大压力，就越有可能比中国受到更多惩罚。

在印度遭禁的那些中国App在印度下载总量高达49亿次。但这通常并非中国开发者的主要收入来源。印中更相互依赖的领域是贸易和投资。过去10年来，双边贸易已几乎翻番至略超800亿美元。官方数据显示，过去10年来中国对印直接投资约23亿美元。但美国布鲁金斯学会今年3月发表的一篇论文称，（实际）数字很可能远高于此，因为这并未算上通过其他国家流入印度的中国资金。而且在通信、医药和基础设施等关键行业，印度已变得过度依赖来自中国的进口和投资。“印度要在一夜之间停止（从中国）进口电厂、通信设备和活性药物成分，绝非易事”，该报告作者克里什南说，“这些都是结构性依赖。”

尽管印度拒不加入“一带一路”，却发现其经济越发与中国经济相互交织。孟买智库梵门阁甚至认为，如今随着（印中）贸易和投资联系与日俱增，印度已无异于中国“虚拟一带一路”的一部分。

在经济上与世界第二大经济体摊牌，或将加剧印度经济的窘境。与大多数经济体一样，印度已遭受与抗击疫情有关的恐慌和限制措施的重创。经济（增速）甚至在被疫情殃及之前就已放缓至11年来的新低，今年料将遭受数十年来的首次萎缩。

经济学家和企业高管表示，在亚洲位居第三的印度经济需要进一步开放而非封闭，才能回归为庞大人口创造就业所需的高速增长。“经济决策必须受务实主义和现实考量推动。呼吁抵制中国产品是错误之举”，印度贸易促进委员会主席辛格拉说，“我们的众多行业都依赖中国进口”。（作者埃里克·贝尔曼等，王会聪译）

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