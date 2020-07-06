多国人士支持全国人大常委会通过香港国安法

近日，香港市民自发来到铜锣湾街头，手举国旗支持实施香港国安法。

新华社记者 王 申摄

据新华社北京7月4日电 综合新华社驻外记者报道：十三届全国人大常委会第二十次会议日前审议通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。多国人士认为，香港国安法的通过和实施，是填补香港维护国家安全法律漏洞的必要之举，为有效维护国家安全和香港稳定、确保“一国两制”行稳致远提供了坚实的法律支撑。

印度孟买观察家研究基金会前主席苏廷德拉·库尔卡尼认为，发生在香港带有分裂国家目的的活动显然得到了外国势力的支持和鼓动。香港国安法的通过和实施有助于维护国家安全和香港稳定，维护“一国两制”原则底线，英国和其他任何国家都无权对此指手画脚。

斯里兰卡-中国友好协会主席阿南达·古纳蒂拉克表示，一年来，发生在香港的情况充分表明安全、稳定对于经济社会发展的重要性，中国全国人大推动涉港国安立法、维护“一国两制”是人心所向、大势所趋。香港国安法的通过和实施将成为香港局势发展的重要转折点，确保香港重新走上稳定发展的道路。

孟加拉国人民联盟主席团成员法鲁克·汗表示，香港是中国领土不可分割的一部分，香港事务纯属中国内政。保障国家安全是任何国家政府的首要职责。香港国安法的通过和实施有助于有效维护国家安全，为香港繁荣发展创造更加安全、稳定的环境。

马来西亚新亚洲策略研究中心主席翁诗杰说，香港国安法体现了“惩治极少数、保护大多数”原则，对“一国两制”有积极的加持作用，堵住了香港回归后在维护国家安全方面的法律漏洞，为维护国家安全和香港长治久安繁荣发展、确保“一国两制”行稳致远提供了坚实的法律支撑。

日本驹泽大学法学部教授王志安认为，香港国安法的通过，在显示中国维护国家统一和领土完整坚定决心的同时，也体现了对“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针的贯彻。

俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫认为，香港国安法重点打击分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动和勾结外国或境外势力危害国家安全等行为。这对有效维护国家主权、安全、发展利益，确保香港长期繁荣稳定具有重要意义。

亚美尼亚和平委员会主席格里戈尔·彼得罗相表示，香港事务纯属中国内政，任何打着民主幌子对香港国安法指手画脚都是对中国内政的干涉。民主应尊重和保护多数人合法权益，不应为少数人破坏社会秩序背书。香港国安法的通过和实施将有效维护中国主权、安全和领土完整，有利于香港长期稳定繁荣发展。

埃及新闻总署政治院研究员侯赛因·伊斯梅尔说，香港国安法的通过和实施将为维护香港市民基本权利和香港社会稳定发展提供重要的法律制度保障，相信该法将有效维护香港宪制秩序和法治秩序，防范和遏制外部势力在港从事破坏中国国家安全活动，还香港一个安全、稳定环境，更好发展经济、改善民生。

西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯认为，香港国安法充分考虑两种制度的差异以及香港的具体情况，它的通过和实施将为坚持和完善“一国两制”在港实践起到保驾护航作用。

奥地利奥中商业协会主席格奥尔格·章格认为，香港国安法的出台符合“一国两制”方针。世界上没有任何国家能够容忍危害国家安全的行为，香港国安法将分裂国家、颠覆国家政权等危害国家安全的行为定性为犯罪理所当然。

巴西瓦加斯基金会国际法教授埃万德罗·卡瓦略指出，香港事务纯属中国内政，不容外国势力干涉。香港国安法的通过和实施一方面体现了中国捍卫国家主权的决心，另一方面也保证了“一国两制”在港实践的延续性，它针对的是极少数严重危害国家安全的行为，具有重大现实意义和深远历史意义。

（参与记者：胡晓明、唐璐、刘春涛、林昊、郭丹、李奥、李铭、吴丹妮、冯俊伟、于涛、陈威华、赵焱）

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