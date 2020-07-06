人民网>>国际

坚决防范和遏制外部势力干预香港事务（望海楼）

■ 张  盼

2020年07月06日09:55  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　美国国会参众两院近日不顾中方严正交涉，分别通过所谓“香港自治法案”，恶意诋毁香港国安立法，严重违反国际法和国际关系基本准则，肆意干预中国内政。我们正告美国一些政客，不论你们使出何种手段，中国政府维护国家安全、香港稳定的决心和意志都不会动摇，你们的图谋永远不会得逞。

　　香港是中国的特别行政区。中国全国人大常委会依照中华人民共和国宪法、香港基本法和全国人大有关决定，制定香港特区维护国家安全法，完全是中国内政，任何外国无权干预。香港国安法旨在维护中国国家主权、安全、发展利益，针对的是极少数严重危害国家安全的行为，得到广大香港居民广泛拥护和国际社会绝大多数成员的理解与支持。

　　各国主权平等是《联合国宪章》的宗旨和原则，美国无权干涉中国内政。然而，现实却是：中国制定一个地方行政区域维护国家安全的法律，美国却气急败坏百般阻挠。背后原因显然在于：美国反华势力着急了，他们再也不能像过去那样为所欲为、肆无忌惮，在香港从事破坏中国主权和安全的活动了。

　　自去年“修例风波”以来，美国反华政客屡屡打着“人权”“民主”“自由”等旗号，一再插手香港事务。鼓吹“揽炒”的黄之锋等人与美驻港领事馆官员秘密会面，反中乱港头目黎智英公开叫嚣“为美国而战”，香港某些政客长期收取来自美国的黑金，唯美国马首是瞻。美国又接连炮制所谓“香港人权与民主法案”“香港自治法案”，为反中乱港暴行张目。在造谣污蔑、乱泼脏水之余，美国还气势汹汹挥舞制裁大棒。

　　人们看得十分清楚，香港乱象桩桩件件的背后，是美国一些政客指使操纵、煽风点火。他们口口声声称“同香港人民站在一起”，实际是与反中乱港分子、“黑暴”势力狼狈为奸，利用香港在国家安全领域的“不设防”，煽动“揽炒”、祸乱香港。美国一方面，在本国国内反复加固维护国家安全的“铜墙铁壁”；另一方面，却对让“爱港者安心、乱港者忧心”的香港国安法大肆抹黑、厉声威胁。人们早已认清，美国彻头彻尾的双重标准和毫无底线的强权逻辑。人们早已明白，美国想把香港变成反中“桥头堡”、暴乱“大本营”、“颜色革命”输出地的真实意图。

　　无论美国反华势力如何造谣恐吓，既阻挠不了香港国安法的实施，更吓不倒香港，吓不倒中国。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。香港特别行政区行政长官林郑月娥近日指出，任何制裁行动都不会吓怕特区政府，特区政府早有心理准备，相信在需要时国家会有反制措施，特区政府一定会全面配合。

　　美国反华势力，你们以所谓“制裁”阻挠香港国安立法的图谋，已经落空。你们以香港为棋子遏制中国发展的企图，也必将失败。我们坚信，在中央的坚定支持和香港各界的共同努力下，随着香港国安法的实施，香港定将由乱入治，实现长治久安。

　　（作者为本报评论员）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved