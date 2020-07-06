坚决防范和遏制外部势力干预香港事务（望海楼）

美国国会参众两院近日不顾中方严正交涉，分别通过所谓“香港自治法案”，恶意诋毁香港国安立法，严重违反国际法和国际关系基本准则，肆意干预中国内政。我们正告美国一些政客，不论你们使出何种手段，中国政府维护国家安全、香港稳定的决心和意志都不会动摇，你们的图谋永远不会得逞。

香港是中国的特别行政区。中国全国人大常委会依照中华人民共和国宪法、香港基本法和全国人大有关决定，制定香港特区维护国家安全法，完全是中国内政，任何外国无权干预。香港国安法旨在维护中国国家主权、安全、发展利益，针对的是极少数严重危害国家安全的行为，得到广大香港居民广泛拥护和国际社会绝大多数成员的理解与支持。

各国主权平等是《联合国宪章》的宗旨和原则，美国无权干涉中国内政。然而，现实却是：中国制定一个地方行政区域维护国家安全的法律，美国却气急败坏百般阻挠。背后原因显然在于：美国反华势力着急了，他们再也不能像过去那样为所欲为、肆无忌惮，在香港从事破坏中国主权和安全的活动了。

自去年“修例风波”以来，美国反华政客屡屡打着“人权”“民主”“自由”等旗号，一再插手香港事务。鼓吹“揽炒”的黄之锋等人与美驻港领事馆官员秘密会面，反中乱港头目黎智英公开叫嚣“为美国而战”，香港某些政客长期收取来自美国的黑金，唯美国马首是瞻。美国又接连炮制所谓“香港人权与民主法案”“香港自治法案”，为反中乱港暴行张目。在造谣污蔑、乱泼脏水之余，美国还气势汹汹挥舞制裁大棒。

人们看得十分清楚，香港乱象桩桩件件的背后，是美国一些政客指使操纵、煽风点火。他们口口声声称“同香港人民站在一起”，实际是与反中乱港分子、“黑暴”势力狼狈为奸，利用香港在国家安全领域的“不设防”，煽动“揽炒”、祸乱香港。美国一方面，在本国国内反复加固维护国家安全的“铜墙铁壁”；另一方面，却对让“爱港者安心、乱港者忧心”的香港国安法大肆抹黑、厉声威胁。人们早已认清，美国彻头彻尾的双重标准和毫无底线的强权逻辑。人们早已明白，美国想把香港变成反中“桥头堡”、暴乱“大本营”、“颜色革命”输出地的真实意图。

无论美国反华势力如何造谣恐吓，既阻挠不了香港国安法的实施，更吓不倒香港，吓不倒中国。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。香港特别行政区行政长官林郑月娥近日指出，任何制裁行动都不会吓怕特区政府，特区政府早有心理准备，相信在需要时国家会有反制措施，特区政府一定会全面配合。

美国反华势力，你们以所谓“制裁”阻挠香港国安立法的图谋，已经落空。你们以香港为棋子遏制中国发展的企图，也必将失败。我们坚信，在中央的坚定支持和香港各界的共同努力下，随着香港国安法的实施，香港定将由乱入治，实现长治久安。

（作者为本报评论员）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)