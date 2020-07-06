合计近2万　美国两州新增病例在独立日创新高

7月4日是美国独立日。美国佛罗里达州和得克萨斯州的单日新增新冠病例当天再创新高，合计近2万例，占全美新增病例大约三分之一。

最新疫情数据显示，全美11州新冠病毒检测阳性率已经达到两位数，显示病毒仍在进一步传播。

【不容乐观】

美国疾病控制和预防中心网站4日发布的新冠疫情数据显示，过去24小时全美新增新冠病例57718例，累计病例2789678例；单日新增死亡病例661例，累计死亡病例129305例。

佛罗里达州卫生部门4日通报，过去24小时新增病例11458例，是3天来病例数第二次在24小时内突破1万例。路透社报道，佛州一个州单日新增病例数已经超过任何一个欧洲国家在疫情最严重时期的单日新增病例数。

作为评估疫情的重要指标之一，佛州暂时没有发布新增住院人数。

在得克萨斯州，4日报告新增病例8258例，新增住院人数为238人，累计住院人数为7890人。这是得州连续第二天新增住院人数增加，住院总人数创疫情暴发以来新高。

多家媒体报道，仅在7月前4天，就有14州的单日新增病例数每天增加。北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、阿拉斯加州、密苏里州、爱达荷州和亚拉巴马州3日新增病例创新高。

与得州和佛州形成对比，美国前疫情“震中”纽约州4日通报，目前844人住院。疫情最严重时期，纽约州大约19000名感染者住院。

【风险升高】

单日新增病例持续攀升的同时，全美至少18州过去两周新冠病毒检测阳性率快速上升，其中多数州的检测阳性率已经超过世界卫生组织所说“警戒线”，即5%。

新冠病毒检测阳性率是观测病毒社区传播情况的关键指标之一。美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，全美11州过去两周的检测平均阳性率达到两位数，分别是亚利桑那州，26%；佛罗里达州，18%；内华达州，16%；南卡罗来纳州，15%；亚拉巴马州，15%；得克萨斯州，14.5%；密西西比州，14%；佐治亚州，13%，爱达荷州，11%；堪萨斯州，10%；犹他州，10%。

另外，加利福尼亚州过去两周的检测平均阳性率虽然没有达到2位数，但依然突破了5%的“警戒线”，达到7%。

路透社报道，检测阳性率升高显示新冠病毒在进一步传播，出现这一情况的州多数位于美国南部和西部，属于最早解除防疫封控措施的州，但最近迫于疫情反弹重新实施封控。

多州检测阳性率升高，给美国疫情趋势敲响警钟，对独立日假期人群聚集增加感染风险的担心增加。为防控疫情，多地取消独立日烟花表演，地方官员呼吁民众避免聚集、保持社交距离、戴口罩。

不过，美国总统唐纳德·特朗普3日在南达科他州出席独立日烟花表演活动时没有戴口罩。活动现场数千人聚集，绝大多数人没有保持社交距离、没有戴口罩。

【政策转变】

疫情数据显示，尽管全美单日新增新冠病例数增高，但平均死亡人数最近几周逐渐减少。路透社报道，这一情况显示感染新冠病毒的人群中，年轻人和没有基础疾病的人比例升高。

为防控疫情，得克萨斯州州长、民主党人格雷格·阿博特2日颁布行政令，要求民众在公共场所必须戴口罩或者使用其他物品遮掩口鼻。这一政令7月3日中午12时在累计感染者超过20人的县生效。

阿博特曾多次公开反对强制民众在公共场所戴口罩。

在佛罗里达州，迈阿密达德县宣布自本月3日起实施宵禁、暂停赌场等娱乐场所营业。与迈阿密达德县相邻的布劳沃德县则要求民众在公共场合戴口罩。上述两县是佛州人口最多的县。

阿肯色州3日同样加入强制要求佩戴口罩的“队伍”。

不过，特朗普近来多次说，新增病例数增多是因为全美病毒检测数量增多，他在独立日当天再次强调病毒将“消失”。

“当你检测4000万人，你会得到许多病例，”他4日在社交媒体推特写道：“不检测的话，就不会每天晚上出现在假新闻里。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

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