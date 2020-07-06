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“超级星期六”：英格兰餐饮场所百日后重开

2020年07月06日08:28  来源：新华网
 

英国英格兰地区4日进入“解封”新阶段，酒馆、餐厅等场所在关闭了大约100天后4日起可以恢复营业。英国媒体将这天称为“超级星期六”，商家早已做好准备，政府提醒民众遵守保持社交距离等规定，以免疫情反弹。

【海量啤酒供应】

新冠疫情暴发后，英国3月18日起陆续关闭学校、餐厅、酒馆等场所，3月23日开始实施全国性“封锁”措施。随着疫情好转，英国政府5月开始在英格兰地区分阶段解除限制性措施。苏格兰、威尔士以及北爱尔兰地区的“解封”过程则由当地政府自行安排。

英国的酒馆文化独具特色。英格兰地区大约有3.75万家酒馆。人们在酒馆里喝酒、用餐、见朋友。4日早晨6时起，关闭三个多月的酒馆可以开门迎客。英国《太阳报》预计，4日当天，英格兰地区各家酒馆共将供应1500万品脱（约850万升）啤酒。

对于酒馆重新开放，警方说他们已“完全准备好”，医院方面先前收到提示，应像应对跨年夜狂欢那样，为“超级星期六”晚上可能出现的突发状况做好准备。

林肯郡警官马克·琼斯告诉英国广播公司，一些人在家憋了太久，特别是年轻人，重新去酒馆对他们来说是“一个释放压力的过程”。

不同以往的是，重新开业后，英格兰地区的酒馆将限制进入酒馆内的人数，人们不能站在吧台前，不会有现场乐队演奏。在进入酒馆前人们还需要登记个人信息。

【警察执法遇袭】

除了前往餐饮场所，英格兰地区居民4日起可以出门看电影，情侣可以登记结婚。博物馆、图书馆当天也重新开放，不过健身房、泳池和美甲店依然处于歇业状态。无论人们外出从事何种活动，仍要保持社交距离。

3日英国仍有137人死于新冠病毒感染。英国累计病亡人员超过4.4万，为欧洲最多，在全球范围内仅次于美国和巴西。英国首相鲍里斯·约翰逊说，科学证据表明“人们现在不太可能密切接触到新冠病毒携带者”，英国政府基于这一点作出解封决定。

约翰逊提醒人们积极外出消费的同时为自己的行为负责，不要破坏现有的疫情防控成果。

4日凌晨，伦敦再次发生警察执法遇袭事件。警方接到噪音扰民的投诉后前往伦敦西北部一处地点查看，被聚会人员用砖头等投掷物袭击，7名警察受伤。

警官劳伦斯·泰勒说，现场聚集大量人员，他们制造噪音，有反社会和暴力行为，“这类非法聚会对公共卫生构成威胁”。

伦敦警方6月下旬连续两天驱散街头“非法聚会”时遭袭击，其中一起致22名警察受轻伤。

按照英国政府防控疫情的有关规定，4日进一步解封后，英格兰地区任何聚会参加人数依旧不能超过6人。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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