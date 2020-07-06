以色列轰炸加沙地带哈马斯多个军事目标

新华社耶路撒冷7月5日电（记者陈文仙 尚昊）以色列国防军5日发表声明说，以军当晚轰炸了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）位于加沙地带北部的多个军事目标。

声明说，加沙地带的武装人员5日晚向以色列南部发射3枚火箭弹，其中一枚被以军“铁穹”防御系统拦截，另外两枚落在空旷地带，未造成人员伤亡。作为回应，以军出动战斗机和直升机轰炸了哈马斯位于加沙地带北部的多个军事目标，其中包括一处地下设施。

目前尚无任何组织宣称制造了火箭弹袭击事件，但以色列军方称哈马斯必须对加沙地带的一切暴力事件及其后果承担责任。

今年4月，以色列总理内塔尼亚胡与中间党派蓝白党领导人甘茨签署联合政府协议。根据这一协议，以色列将从7月1日开始在美国“中东和平新计划”下推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”，所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。协议签订以来，巴以紧张局势加剧。内塔尼亚胡6月30日表示，以政府将在“今后几天”继续讨论对约旦河西岸部分地区“实施主权”的计划。

6月25日，哈马斯在社交媒体上表示，以色列吞并计划是“对巴勒斯坦人民的战争宣言”。作为回应，以色列国防部长甘茨在社交媒体上表示，以色列不会“接受威胁”。

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