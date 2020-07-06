霸权主义行径应受到强烈谴责

在担任外交官期间，我曾在中国工作近10年，亲眼见证了中国社会的发展变迁。其间，我前后8次去中国新疆访问。

亲身到访中国新疆的外国人都会被当地真实的发展面貌所震撼。在中国政府科学治理下，新疆各地发展日新月异，各族人民生活幸福安宁。2018年，我再次访问新疆时，同许多普通民众进行了交流。他们告诉我，当地社会发展稳定有序，大家的安全感显著提高。我相信，对于新疆的发展状况，新疆各族人民最有发言权。新疆各族人民的安定生活来之不易，值得珍惜。

民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力曾经给新疆各族人民造成巨大伤害，严重危害中国国家安全与稳定，严重损害新疆各族人民的人权。中国政府在新疆果断采取一系列反恐和去极端化举措，取得显著成效，有力保障了新疆各族人民的人权。一些西方国家对此视而不见，反而歪曲抹黑中国正当举措，向暴恐分子发出严重错误信号，这是对国际反恐合作的严重破坏。事实表明，西方一些政客和媒体针对所谓新疆“人权问题”的指责是赤裸裸的双重标准，毫无道理。

新疆事务纯属中国内政，其他任何国家都无权干涉。美国将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法，是对国际法和国际关系基本准则的又一次公然违背，显示出浓厚的霸权主义色彩。这与所谓的人权问题毫不相干，暴露了美方遏制中国发展壮大的用心。

过去40多年来，中国通过改革开放不断释放自身潜力，综合国力大为提升。中国的发展是和平的发展、合作的发展。一些西方国家的政客和媒体罔顾事实，为了抹黑中国无所不用其极。那些充满了歧视与偏见的批评和指责只是服务于他们自己的政治私利。国际社会清醒认识到，这些不负责任的行为是危险的，它们将加剧世界的冲突和对抗。

中国是爱好和平的国家。中国提出的共建“一带一路”倡议为全球加强合作、互利共赢提供了重大机遇，对世界和平和发展具有重要意义，得到国际社会广泛认可。越来越多国家在涉疆问题上支持中国，为正义发声。“三股势力”是人类社会的公敌。粗暴干涉他国内政的霸权主义行径应受到国际社会强烈谴责。

（作者为巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任、巴基斯坦前驻华公使，本报驻巴基斯坦记者丁雪真采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 03 版）

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