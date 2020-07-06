“巴中团结抗疫的见证”

中国政府援助巴西首批抗疫物资在线交接仪式当地时间7月2日举行。巴西联邦议会、政府相关部门、中国驻巴西大使馆等机构负责人和代表出席。

几个月来，中国有20多个省市和30多家企业已经或即将向巴西30多个州市捐赠医用物资；中方已组织医疗团队同巴西联邦政府和12个州的卫生部门，以及数十家医院的近200位医护人员开展10余场视频交流会，分享疫情防控和诊疗经验；中方还协助巴方在华采购医疗设备，两国多家生物制药机构也正加紧开展疫苗研发合作……交接仪式上播放的一段视频，记录了中巴两国合作抗疫的一个个难忘瞬间，展现了两国人民的友好情谊。

中国驻巴西大使杨万明指出，疫情发生以来，中巴两国守望相助、密切合作。中国率先驰援巴西抗击疫情，同巴西人民坚定地站在一起。“中国将继续通过提供物资援助、分享抗疫经验、协助来华采购、开展疫苗研发合作等多种方式，支持巴西早日战胜疫情。同时，中方愿同巴方规划好各领域合作，为构建人类卫生健康共同体贡献力量。”

巴西副总统代表纳西门托表达了巴西政府对中国政府和中国人民的由衷感谢，表示巴方期待与中方继续开展合作，共同抗击疫情。巴西卫生部部长代表、国际司司长韦尔内克表示，中国的物资援助和经验分享，为巴西应对疫情、挽救生命发挥了重要作用，“感谢中国人民的支持与无私帮助”。

“此次交接仪式，是巴中团结抗疫的见证。”巴西国会应对新冠病毒危机委员会协调人、联邦众议员梅洛表示，巴西欢迎更多中国企业来巴参与基础设施等各领域投资项目，巴方要准备好在后疫情时代加快开展巴中经贸和投资合作。

这批抗疫物资是中方根据巴方需要紧急筹集的，包括防护服、口罩、医用手套、眼罩和体温计等。目前，中国援助巴西第二批抗疫物资也已启运。

（本报巴西利亚电）

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)