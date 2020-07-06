雪中送炭体现特殊友谊（大使随笔）

斐济是西南太平洋上的岛国，也是第一个同新中国建交的太平洋岛国。建交45年来，两国始终守望相助，命运与共，结下深厚友谊。中斐关系已成为中国同太平洋岛国关系的典范。

在中国人民抗击新冠肺炎疫情的艰难时刻，斐济政府和人民给予了坚定声援和支持。斐济总理姆拜尼马拉马表示：“坚信中国政府有能力采取迅速有力措施防控疫情，斐济将坚定同中国站在一起，共克时艰。”斐济时任外长塞鲁伊拉图表示：“中国为抗击疫情付出了巨大努力和牺牲，应该受到各国尊敬和赞誉。”斐济民众纷纷向中国驻斐济大使馆发来视频，高喊“中国加油”“武汉加油”；许多网民在社交网络上表达暖心祝福；斐济媒体赞扬中国政府抗击疫情成效和开展抗疫国际合作。在武汉的斐济留学生主动向外界展示中国抗疫成效，呼吁西方媒体不要造谣传谣，并“为能见证中国人民伟大的抗疫斗争而感到骄傲”。

新冠肺炎疫情给斐济带来巨大公共卫生压力。危难面前，中国第一时间伸出援手，与斐济共同打响抗疫“协同战”。从中央到地方政府，从中资企业到民间团体，中方陆续向斐济捐助抗疫物资。两国卫生专家及时召开视频会议，深入交流防控经验，分享研究数据、共享诊疗方案。不久前，中国同斐济等太平洋岛国举行应对新冠肺炎疫情副外长级特别会议，各方就加强应对疫情协调配合，反对将疫情政治化、污名化、标签化，支持世界卫生组织在协调推进全球抗疫合作中的领导作用等达成广泛共识。

斐济时任外长塞鲁伊拉图代表斐济政府和人民对中方支持和援助深表感谢，认为“这是雪中送炭，体现了两国特殊友好关系”。斐济卫生部长瓦卡伊纳贝特表示：“中方在自身面临困难的情况下，慷慨向斐济提供医疗物资援助，充分体现了中国人民对斐济人民的深厚情谊。中国短时间有效控制住疫情，为世界树立了榜样。”斐济应对新冠肺炎疫情工作组负责人詹姆斯·冯称赞，“中国成功控制疫情增强了我们的信心。”当下最重要的是各国携手抗疫，重要办法就是借鉴中国经验。斐济和其他太平洋岛国政要也纷纷赞扬中国本着公开、透明和负责任态度，及时采取有力防疫措施，分享抗疫经验，认为这充分体现了中国的大国担当和人类命运共同体理念。

令人欣慰的是，在疫情面前，中斐友好交往合作没有停摆。在全力抗疫的日子里，我亲眼见证两国多个合作项目成功交接。姆拜尼马拉马总理对我说：“尽管世界因疫情陷入困境，但斐中两国人民的美好情谊仍跨越国界传达给彼此。”我深切感受到，疫情虽然给中斐两国人员往来造成暂时困难，但两国人民的心更近了。

（作者为中国驻斐济大使）

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 03 版）

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