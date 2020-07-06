欧洲多国进一步“解封”（国际视点）

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随着欧洲新冠肺炎疫情趋缓，各国加快复工复产。与此同时，一些国家疫情出现反弹，不得不再次加强防控举措。分析认为，欧洲需要同心携手、加强合作，才能处理好疫情防控和重振经济的平衡。

7月1日起，欧盟重新开启因疫情关闭近4个月的外部边境，有条件允许15个国家的旅客入境。欧盟负责内政事务的委员约翰逊称，开放对外边境是进一步重启旅游业、加强国际商务往来的基础。与此举措相一致，欧洲各国也进一步放宽人员往来限制，同时强化疫情防控措施，为重振欧洲经济创造有利条件。

继续放松管控措施

欧洲多数国家正加大“解封”力度。法国卫生部长韦朗2日表示，法国住院接受治疗的新冠肺炎患者人数在过去10周以来一直在下降，相关指标表明法国“疫情已经得到控制”。

自6月22日起，法国除海外省法属圭亚那外的地区实施进一步“解封”措施。中小学和幼儿园全面复课，幼儿园取消了保持一米社交距离的规定。政府鼓励员工重返工作岗位，并要求企业必须对工作场所进行消毒，并为员工提供消毒液、洗手液等。与此同时，企业应继续推行错峰上班的方案，以尽量避免员工聚集。

法国著名景点埃菲尔铁塔6月25日重新开放接待游客，游客需提前网上预约购票并佩戴口罩参观。卢浮宫将于7月6日重新开放。卢浮宫总经理让·吕克·马蒂内表示：“开馆只是第一步。我们期待国际游客的到来，他们的到来有利于卢浮宫尽快恢复至正常的经营状态。”

比利时自7月1日起进入“解封”第四阶段。1日起，人们进入商店不再强制戴口罩，家庭聚会人数上限自10人增加至15人，游泳池、电影院等场所获准重新开放，公共场所也可以举行文化活动，但室内限于200人，室外限于400人。

英国也将展开下阶段防疫“松绑”，4日起英格兰地区的餐饮店、电影院、博物馆和美术馆已重新开放。此外，英国交通大臣格兰特·沙普斯3日宣布，10日起，来自法国、西班牙、德国和意大利等50多个疫情低风险国家的旅客入境英格兰时无需进行为期14天的自我隔离。

欧洲最大的廉价航空公司爱尔兰瑞安航空1日恢复40％的航班，其覆盖欧洲和北非的航线有90％恢复运营。波兰1日恢复了包括英国、乌克兰、日本等国在内的8个非欧盟国家航班，并取消了航班最多搭乘50％乘客的限制。希腊于7月1日起对国际航班全面开放境内所有机场，希腊总理米佐塔基斯说，希腊政府已增强医疗力量，将采取任何可能的措施保障游客健康安全。

面临疫情反弹挑战

一些欧洲国家疫情出现反弹。欧洲疾病预防与控制中心2日发布风险评估报告指出，在大部分欧盟国家和英国等仍存在疫情社区传播，一些国家还出现了新增确诊病例数上升或是局地大规模暴发。

欧洲疾控中心主任阿蒙表示，疫情远未结束，各国都应建立一套强有力的疫情监测机制、扩大检测能力、追踪密切接触者。“我们都必须继续努力避免病毒传播，保护那些易出现重症的人群。”

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格指出，虽然欧洲区域病例数在全球病例数中所占比例有所下降，但最近一段时间，欧洲每天报告近2万例新增确诊病例和700多例新增死亡病例，需警惕疫情反弹。

德国和英国有多家肉类加工厂出现聚集性疫情。近日，德国北威州一家肉联厂发生聚集性新冠病毒感染，确诊感染人数超过1550人。该州宣布对肉联厂所在的居特斯洛县和与之相邻的县实施“封城”，约64万居民受到影响。此后，德国又有两家肉类加工厂出现聚集性疫情。据英国媒体报道，英国威尔士3家肉食加工厂近期出现聚集性疫情，截至目前共有超过330人确诊。

法国自解除限制以来，共发现276起聚集性群体感染，其中77起仍在筛查和控制之中。自6月24日以来，意大利有8个大区发生11起小范围聚集性疫情，检测出200多例感染病例。“如果新冠病毒传播没有得到控制，任何经济重启都是空谈。”克卢格警告说，如果不加强防控，欧洲一些国家的卫生系统可能再度被推向崩溃边缘。

“病毒仍在传播，人们必须遵守防疫措施，才不会让迄今为止所作的一切努力付诸东流。”法国全科医生联合会主席雅克·巴蒂斯托尼发出呼吁，希望人们在公共场所严格佩戴口罩、保持社交距离，严格遵守防疫要求才能真正“翻开新的一页”。

推动设立恢复基金

疫情对欧洲经济和就业造成严重冲击。欧盟统计局7月2日发布的数据显示，欧盟5月失业率为6.7%，高于4月的6.6%。欧元区5月失业率为7.4%，高于4月的7.3%。国际货币基金组织（IMF）近日发布报告，预计今年欧元区经济将萎缩10.2%。

欧盟轮值主席国德国总理默克尔和欧盟委员会主席冯德莱恩2日共同呼吁，希望欧盟能早日就经济恢复计划达成共识。今年5月，德法两国倡议欧盟设立总额达5000亿欧元的经济恢复基金，帮助欧盟经济从疫情冲击中恢复。随后，欧盟委员会以德法两国倡议为基础，进一步提议通过发债方式筹集资金，设立总额为7500亿欧元的“恢复基金”。这一基金与欧盟2021年至2027年长期预算挂钩，资金将通过欧盟预算中的特定项目划拨，其中约5000亿欧元为无偿拨款、2500亿欧元以贷款形式提供给申请方。

在6月19日欧盟及其成员国领导人召开的视频峰会上，由于疫情给各国带来的经济影响不尽相同，加之区域内存在结构性裂痕，各方就这一基金的资金来源和使用方法等实施细则未能达成共识。奥地利、瑞典、丹麦和荷兰四国主张以借款方式进行救助，而不是无偿拨款。奥地利总理库尔茨坚持，应当确保救助金能够返还，不应以直接资助的形式援助，否则会让援助国陷入债务困境。

默克尔同法国总统马克龙近日举行会晤，再次呼吁欧盟各国支持设立“有力和有效”的恢复基金，以帮助各国经济复苏。据悉，欧盟领导人将于7月17日至18日在布鲁塞尔参加欧洲理事会特别会议，讨论相关议题。这也将是疫情发生以来欧盟成员国领导人首次面对面召开的峰会。

法国《费加罗报》刊文指出，欧洲各国迫切渴望为经济按下“重启键”，但仍面临疫情导致的供应链不畅、就业减少、需求降低、疫情反弹等冲击。有鉴于此，许多欧洲国家呼吁加强欧盟内部团结，积极推动抗疫国际合作，共同重建疫情后的经济和社会。

（本报布鲁塞尔、巴黎、柏林7月5日电）

(责编：岳弘彬)