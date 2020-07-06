外媒纷纷给北京防疫“打高分”（国际论道）

北京市通州区梨园镇小稿村社区卫生服务站工作人员在梨园镇公庄小区附近的集中采样点指引人们来到核酸检测采样窗口。

新华社记者 张晨霖摄

据北京市疾控中心数据显示，自6月11日北京新发地批发市场发生聚集性新冠肺炎疫情至7月2日24时，北京累计报告本地确诊病例331例，在院324例，治愈出院7例。尚在观察的无症状感染者29例。2日0时至24时，北京新增确诊病例2例，已连续5天新增本地确诊病例数在个位数。

经历20余天的现实检验，北京新增确诊病例明显减少，疫情已被有效控制。北京及时有效应对“第二轮”疫情的举措和经验，为全球各国应对疫情反弹提供了一份参考方案。

“北京有应对疫情的秘诀”

“检测点十分迅速地在一夜之间建好。”美国有线电视新闻网记者戴维·卡尔弗在报道《这可能就是北京快速应对疫情的秘诀》中介绍，金融街街道检测点是北京多个新建检测点之一，承担附近19个社区居民的核酸检测任务。按照疫情防控要求，金融街街道利用闲置空地划分等候区、检测区、应急处置区、医务人员休息区等，每个区域之间都采取硬隔离方式进行区隔，并张贴一米线保持距离。这个检测点约有100名医护人员，按2个小时轮班，每天采集时间从早上9时持续至晚上10时。医护人员用过的防护服都有单独的处理区域，避免交叉污染。

自新发地批发市场发生聚集性疫情以来，北京市及时有效的防疫举措获得国际社会广泛关注。据路透社报道，检测工作已经在全市范围内展开。北京市正在对快递外卖人员进行检测。外卖平台美团证实，公司所有在京的配送员都将接受检测。曾在高危地区送过外卖的人员将暂停接单，接受检测并居家隔离14天。北京市快递小哥、外卖骑手将全部分批进行核酸检测。

“积极地测试和追踪密切接触者，这是中国政府成功控制疫情策略的关键。”美国《纽约时报》报道称，北京市政府规定，核酸检测应突出三个重点：重点人群、重点区域、重点领域。优先检测新发地市场及周边社区高风险人员，并陆续对餐饮、商超、集贸市场从业人员，中高风险街道乡镇居民，物流、外卖行业从业人员进行大规模核酸检测。政府在医院、公园入口、体育场和社区中心设立了核酸检测站，在不到一周的时间内检测了110万人。

端午假期期间，北京市严格的防疫措施也受到外媒关注。据拉美社报道，端午假期，北京继续严格出京管理，禁止中高风险街乡以及最近暴发疫情的新发地批发市场相关人员离京，其他人员非必要不出京。此外，全市公园风景区严格控制入园游客量，一些客流量较大的公园实行预约游园，其他有条件的公园，也通过扫码购票等非接触购票方式，降低传染风险。

“人们不像之前那么紧张”

在此轮疫情中，中国政府与广大民众的抗疫信心来自严谨科学的防疫经验和有效举措，也表现在民众正常的生活节奏中。海外媒体对中国在“第二轮”疫情中的表现纷纷打出高分。埃及《祖国报》报道称，北京第二轮疫情骤然而至，凸显新冠病毒的狡猾和不可预测，也使中国再次承受巨大压力。不过，与上次武汉疫情相比，这次人们已积累了丰富的经验，中国这次并没有表现出任何的惊慌失措，而是从容不迫进行处理，相信这次疫情只是局部的，不会在全城全面暴发，更不会大规模波及其他省区市。

“在这轮疫情中，人们似乎不像之前那么紧张了。”《纽约时报》报道称，在新一轮疫情中，北京并没有对全城采取封闭式管理，而是重点防疫。北京很多其他社区中，商店、超市、餐馆以及理发店都在营业，马路上依然车来车往，像平时一样繁忙。这得益于中国政府在前几个月的疫情中积累的大量经验。

据埃菲社报道，居住在北京市中心胡同里的居民充分信任市政府的防控工作。市政府为阻断新疫情，将突发公共卫生应急响应级别由三级调至二级，很多人对此并不担心，有些市民为消除疑虑决定去做核酸筛查。北京市西城区一位出租车司机解释说：“疫情曲线表现平缓，因为发现得早，避免了大规模传播，我们胡同里现在是安全的，保安会阻止潜在感染者进入。”这位司机表示，相信社区的核酸筛查、测温、扫码和严控人员出入措施能起到防控作用。

在严抓防疫的同时，北京的重要项目建设并未因疫情停滞。据德新社报道，在北京，冬奥会项目是疫情后首批重启项目之一。北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东承诺，所有场馆将在年底前完工，之后的重点是如何将人工造雪专家和设备送到中国等问题。北京冬奥会协调委员会主席胡安·安东尼奥·萨马兰奇说，国际奥委会对中国的组织者非常赞赏，因为过去几个月中国经历了一段令人难以置信的困难时期。尽管存在这些特殊情况，北京冬奥会依旧持续完成关键里程碑任务，“这真正证明了，北京在不到两年的时间里，为世界顶级冬季运动选手提供完美舞台的决心”。

“北京为防疫提供启示”

北京应对疫情反弹的有效举措，获得外媒好评。多国媒体称，北京的防疫经验值得思考，可供借鉴，为全球各国应对疫情反弹提供启示。

《纽约时报》报道称，这次北京“重点防疫”的应对方法如果成功，那么这种新方法可能会成为中国应对未来疫情的风向标，许多专家已确信这一点。北京市政府仍在努力控制疫情，政府工作人员表示，他们对疫情谨慎的态度和做法正在产生效果，每天的新增确诊病例数量已经在下降。北京市政府工作人员越来越相信，他们已在疫情迅速失控前遏制住了它的暴发。

德国商业银行新兴市场资深经济学家周浩发表文章称，北京疫情出现反弹或许有助于我们更好地了解疫情对社会和经济的未来影响。北京的防疫经验或许可供其他国家和城市进行案例研究：部分封禁措施有助于减缓病毒传播速度，积极检测和追踪接触史有助于减少新增感染；日常个人防护将成为常态。新冠病毒将大大改变我们的生活方式，为避免再次经历很多人经历过的完全封禁措施，我们必须采取更加切实可行的办法应对意料之中的疫情反弹。因此，北京的经验值得研究。

(责编：岳弘彬)