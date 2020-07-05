不甘昂贵战舰沦为“白象” 美为“朱姆沃尔特”配弹道导弹

新华社北京7月5日电 《参考消息》5日援引俄罗斯战略文化基金会网站刊登弗拉基米尔·普罗赫瓦季洛夫的文章《五角大楼给“白象”配备弹道导弹》。文章摘要如下：

美国海军领导层宣布，他们打算在常规快速打击计划框架内，让“朱姆沃尔特”级重型驱逐舰搭载洲际弹道导弹。

五角大楼的构想如下：计划使用常规即非核武器，在一小时内完成对全球范围内任意目标的打击。常规快速打击武器不会取代核武器，但能极大提升华盛顿在常规武器方面的实力。

为此，国会决定通过3艘“朱姆沃尔特”级驱逐舰来实施常规快速打击。之所以做出这一决定，很大程度上是因为豪掷重金打造的这3艘军舰，至今仍未找到用武之地。

打造“朱姆沃尔特”级驱逐舰的想法萌生于2001年“9·11”恐袭之后，意在摧毁武装分子基地及训练营，并向海军陆战队登陆提供火力增援，其主打武器为80枚“战斧”巡航导弹。

美国最初打算造32艘“朱姆沃尔特”级驱逐舰，后压缩至24艘，再降至7艘，最终定在3艘。其155毫米口径先进火炮系统所使用的“远程对地攻击炮弹”，每发价格高达100万美元，比肩“战斧”巡航导弹。再算上火炮系统的高昂维护成本，费用又得翻番。

“朱姆沃尔特”配备了两台MT30燃气轮机和两台辅助涡轮发电机。这原本是为使用电磁炮量身打造的。然而，倘若使用它，必须完全关掉军舰的其他所有系统。从一艘又瞎又聋又不能行进的军舰上发射炮弹，这不啻为自杀。

令“朱姆沃尔特”待业至今的不只是高昂的造价、失误的武器系统设计理念，还有在它的首舰下水时，其支援地面行动的使命便失去了昔日的意义。中俄两国海军皆处于上升态势，美国海军只能专注于海战，后者是反舰导弹和航母的天下。

当3艘“朱姆沃尔特”沦为贵而无用的“白象”后，心有不甘的美国海军决定让它多少派上些用场，用洲际弹道导弹取代“战斧”，殊不知打造此类驱逐舰如今已毫无价值。

(责编：杨牧、徐祥丽)