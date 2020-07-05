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经济日报:团结合作才能应对“最糟糕时刻”

2020年07月05日11:02  来源：经济日报
 

　　从全球范围来看，新冠肺炎疫情蔓延的态势正在加剧。全球确诊超过1000万，死亡超过50万；过去一周每天新增病例超16万，过去一个月的新增病例占总确诊病例的60%。世界卫生组织总干事谭德塞近日表示，疫情大流行仍在加速，如果没有更多的全球协作干预，“最糟糕的时刻还在后头”，并再次呼吁加强全球团结。

　　疫情是一场全球大考，给我们带来的最大启示是，团结合作是抗击疫情的最有力武器。全球抗疫是一盘棋，疫情走向不仅要看疫情防控能力较好的国家，也要看疫情防控能力较差的国家。任何一个国家或地区都无法独自战胜疫情，无法独自解决这一全球性危机。世界各国应超越地域种族、历史文化以及社会制度的不同，携起手来抗击疫情。不论是从人道主义角度，还是从全球疫情防控大局的需要来看，国际社会都需要加强团结协作，充分发挥世卫组织等国际组织的作用，帮助卫生保障体系薄弱的国家和群体加强疫情防控能力。

　　尽管团结抗疫的必要性十分明显，但是现实却让人忧虑。从实际情况来看，国与国之间的合作仍然不够充分，尤其是一些国家的政客别有用心地散播“政治病毒”，将疫情政治化，大搞污名化，挑拨各方关系，干扰全球抗疫合作。美国国务卿蓬佩奥等人，面对美国国内疫情蔓延无所作为，却把精力放在“甩锅”中国、“甩锅”世卫组织上，无视中国在疫情防控上的巨大努力和牺牲，无视国际科学界对于病毒源头的论断，撒谎成性。他还四处挑拨，围绕中国与非洲、中国与欧盟、中国与东盟……喋喋不休，编造、散播了一个又一个谎言，唯恐天下不乱，人为制造对立。如果这些状况没有改变，国际社会的合作抗疫还将面临许多干扰，人类社会或将发生更多的悲剧，面临更糟糕的局面。

　　所幸，对于这些问题，国际社会的认识越发清晰，团结抗疫正越发成为国际社会的主流共识。

　　近日，俄罗斯总统普京在一档媒体节目上表示，为了有效应对新冠疫情，各方需要联手协作，而不是相互指责。正确的做法应该是采取行动以摆脱新冠病毒带来的威胁，而不是搞对抗。

　　欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩表示，只有国际合作才能应对全球性挑战，只有对话协商才能解决矛盾冲突。欧方愿同中方就疫苗研发、复工复产加强合作，为尽早克服疫情影响、促进世界经济复苏作出努力。

　　德国智库欧洲对外关系委员会日前发布的一份民调报告也显示，大多数欧洲民众认为，欧盟应当加强合作，共同应对疫情。其中，在葡萄牙、西班牙和意大利等经历过严重疫情的国家，这一比例分别高达90%、81%和77%。

　　自疫情发生以来，中国一直秉持人类命运共同体理念，始终本着公开、透明、负责任态度，积极参与和推动国际抗疫合作，始终力所能及支持和帮助国际社会抗疫斗争。在国际会议、与国外领导人通话等多个场合，习近平主席都向国际社会传递了团结抗疫的“中国主张”，提出了一系列推动国际抗疫合作的“中国举措”，许多国家对此给予了积极回应。

　　疫情每天都在造成大量生死离别的悲剧，但是生死的抉择不只是掌握在医护人员手中，也掌握在政治家、科学家以及普通民众等每个人手中。国际社会需要更加团结合作，唯有如此，才能扭转疫情蔓延的局面，阻止更多悲剧的发生。(郭 言)

(责编：杨光宇、曹昆)
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