“甜蜜岛”上话甜蜜（旅人心语）

穿行于毛里求斯的公路上，一望无际的甘蔗田随处可见。一人多高的甘蔗连成片，在海风的吹拂下，一浪又一浪，此起彼伏，空气中也飘着淡淡甜香。从车窗向外望，甘蔗田的尽头是山，山的尽头是海，好一幅世外桃源般的美丽画卷。

漫步于毛里求斯细腻的白沙滩，面朝大海，背倚苍山，前有静谧的海水清澈见底，后有险峻的火山傲然屹立。刚柔并济的自然风光，赋予毛里求斯浪漫气息，使其成为人们钟情的蜜月胜地。乘船抵达大海中央的人工漂浮岛，坐上滑翔伞，在牵引快艇的加速下，人便如鸟儿一样在空中翱翔，伴着耳边呼啸而过的海风向下俯瞰，柔美的海与俊朗的山构成了一幅和谐壮观的画面；换上潜水装备，沉入大海，静观五彩缤纷的热带鱼群在形态各异的珊瑚间穿梭，成群结队的海豚在水中发出“滋滋”的声音，如孩童般嬉戏；驾车穿梭于丛林与群山之间，斑马与象龟陪伴左右，非洲大地的豪迈硬朗触手可及。尽情享受大自然的馈赠，是毛里求斯带给人们的甜蜜。

大约800万年前，一场火山喷发后，毛里求斯岛在碧波荡漾的西南印度洋中诞生。这个位于非洲东部的火山岛国，素有“甜蜜岛”之称。人们喜爱这里碧海白沙与巍峨苍山构成的独特景致，每年来此享受蜜月的新人纷至沓来，此为甜蜜之一。

这里日照充足、雨水充沛，十分适合甘蔗生长，曾经全岛90%的耕地都用于种植甘蔗，空气中都浸润着甜香，此为甜蜜之二。蔗糖制造业在毛里求斯已有超过300年的发展历史。位于毛里求斯北部庞普勒穆斯大区的糖业博物馆，记录着这片土地与蔗糖的不解之缘。

走进博物馆大厅，工作人员会端上一杯苦咖啡，配上4种不同口味的蔗糖。把糖依次放入咖啡，任凭苦中生甜的曼妙滋味占领味蕾。中世纪时，糖曾一度成为价格高昂的奢侈品。第一批登岛的人开始在毛里求斯种植甘蔗，生产蔗糖。到了18世纪，咖啡和巧克力饮品逐渐大众化，这些略带苦涩的饮品需要用糖来增甜，蔗糖业逐渐成为毛里求斯经济的重要来源，在其社会发展中占据举足轻重的地位。

蔗糖虽然甜蜜，但生产过程却十分艰辛。由于毛里求斯是火山岛，土壤和岩石混杂在一起，挖掘岩石、开垦田地需要大量人力。一批批工人从世界各地来此扎根，久而久之，形成了今日毛里求斯多元的社会文化。直到今天，途经一块块蔗田，仍能看到堆积在一起的火山石。

离开糖业博物馆时，工作人员给我递上了一杯用毛里求斯甘蔗酿造的朗姆酒。作为蔗糖工业的副产品，朗姆酒亦是当地特色。由于地处亚热带，酿酒时蒸发工序所需的时间要比在温带短得多，因此口感更为醇厚。一杯下肚，猛烈的苦涩之后，是浓浓的回甘。

回程路上，我特意来到一片甘蔗田。一位正在割甘蔗的热心老者带我走进林子，比划着教我割甘蔗。临走前，老爷爷特意掰下一瓣自己养殖的蜂巢，让我品尝。蜂蜜的香甜沁人心脾。看我连连点头，老爷爷露出了心满意足的笑容。这也是毛里求斯让人亲身感受到的甜，一种无需言语的甜蜜。

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《 人民日报 》（ 2020年07月05日 07 版）

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