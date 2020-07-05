纸质蜂巢椅《蜂蜜波普》。

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在东京原宿商业中心，高楼林立中，一座充满现代感的6层建筑尤为突出。暗黑色外墙、玻璃橱窗，配以1000部屏幕闪烁的手机作为装饰，组成了通体漆黑、表面绚烂的外立面。这是日本设计师吉冈德仁为三星在日本的第一家旗舰店量身打造的独特设计。设计师将手机正面朝下悬挂在一排排黑色展示架上，利用安装在下方的半透明镜子，投射出复杂的光影变化。透过玻璃幕墙，手机屏幕发出的光仿佛飘在空中，未来感十足。

吉冈德仁的作品被多国的博物馆、美术馆所收藏，被认为既遵循了主流现代派的设计传统，如美观、简洁、人性化；又展现了独特的东方意蕴，如柔和、谦逊、富有意境。

1967年，吉冈德仁出生在日本南部九州岛，从小受到日本传统工艺和民俗的熏陶，自幼立志要从事设计。1983年，吉冈德仁进入桑泽设计学校工业和室内设计专业学习，师从赫赫有名的设计师仓俣史郎。毕业后，吉冈进入日本著名服装设计师三宅一生的工作室。2000年，他成立了自己的设计事务所，作品涉足设计、建筑和现代艺术等领域，并屡获国际大奖和“年度设计师”等称号。

吉冈德仁的设计重视人与自然的关联性，善用玻璃、水晶和其他白色或透明材料，营造出一种诗性、梦幻的自然氛围。他喜欢将不同材质的物质与光线等非物质元素融合在一起，对非物质元素进行形象化设计，让平凡的材料幻化出独特效果。也因此，吉冈德仁被视为材料主义设计师。

吉冈的主要作品有椅子作品集、晶体作品集、玻璃作品集和光线作品集等。椅子作品集以自然构造为主题，其中最著名的当数2001年设计的纸质蜂巢椅《蜂蜜波普》。纸椅将120张薄纸层压至仅1厘米，将之展开即为蜂窝构造。展开后，使用者只需坐一下，椅子便能根据使用者的重量定型。这一创新设计，体现出人与材料之间的互动关系。2006年的椅子作品《面包椅》，也注入了类似的设计理念，将半圆柱形纤维块，用布塑形，放入圆筒模具，在104摄氏度高温的烤箱中硬化固形，就像将面包放进烤炉加热，从而形成椅子的形状记忆。

晶体作品集以2018年设计的《维纳斯椅》为代表，将自然晶体置于水槽中生长而产生晶体结构，用于制作椅子。在晶体成长过程中，通过播放音乐，利用声音振动改变晶体形状。

玻璃作品集的代表作包括《玻璃茶室——光庵》。它于2011年在第五十四届威尼斯双年展上亮相，引起高度关注，现在日本国立新美术馆户外展出。设计师在作品中注入了对日本文化根源的再思考，光线透过玻璃制作的透明茶室，呈现如同光照射在水面般的闪耀光彩，让人与自然更加贴近。设计中摒弃了传统的挂轴和插花装饰，充分发挥玻璃与光线产生的光影效应。

吉冈常为一些展馆设计展厅。例如2011年，吉冈参与了巴黎奥赛美术馆印象派美术展览室的翻新项目。他的玻璃长椅《水块》等10件作品被列为常设展品，与马奈、莫奈、塞尚和雷诺阿等印象派画家的作品共同陈列。

吉冈德仁用设计说话，将他对艺术与生活的理解注入其中。选用东日本大地震灾后重建产生的可回收铝为材料，以体现其环保、希望、和平的象征意义，便为典型一例。

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)