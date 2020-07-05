“见证了中国日新月异的发展”（海客谈神州）

芭芭拉·昂尼斯。

叶 琦摄

《上海，从西方租界到第三个千年的亚洲大都市》书籍封面。

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《中国国际关系：从鸦片战争到今天》书籍封面。

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撒丁岛卡利亚里市景。

影像中国

位于地中海的意大利撒丁岛，揽山海之胜，兼旖旎风光。近年来，在这座仅有165万人口的岛屿上，汉语学习、中国文化研读热不断升温。要讲述这段故事，不得不提一位和中国打了近30年交道的汉学家——芭芭拉·昂尼斯。

见到昂尼斯教授时，她刚忙完网络考试。新冠肺炎疫情防控期间，中国当代史、中国国际政策等课程的教学改为线上授课，考试也以远程形式进行。“疫情防控为汉语教学带来了挑战，但也促进了教学模式的创新。”寥寥数语，便直奔主题。教授乐观开朗、热情活泼的性格令人印象深刻。

“每次去中国总会有新的发现、新的触动”

昂尼斯出生在距撒丁岛首府卡利亚里40公里远的一座小城。她深爱家乡和故土，就职于卡利亚里大学政治与社会科学学院。

“1993年，我第一次接触到汉语和中国文化。那时的撒丁岛还没开设汉语课程。我在法国巴黎系统学习汉语，一步步走近中国文化和历史，从此开始了我和中国的故事。”昂尼斯回忆说。

1996年，昂尼斯获得赴天津外国语学院（现天津外国语大学）交流的机会。“我们的学校位于天津马场道，那美好的学习时光仍历历在目。”昂尼斯沉浸在对天津、对中国的回忆之中。“2011年，我又去了天津，还专门回了趟学校。天津的变化实在太大了，高楼大厦、车水马龙，天津的变化是中国发展的缩影。”昂尼斯喜欢用“现代化”来形容现在的中国，“楼不一样了，路不一样了，但有一点保持不变，那就是中国人民的热情和热心。”

昂尼斯常年在撒丁岛教学，只要一有时间，便往中国跑。对中国的好奇和向往，成为她频繁前往中国、研究中国的动力。最近的一次，是在2019年末，她到复旦大学全球公共政策研究院做访问学者，其间以“中欧关系：当前动态与未来展望”为主题做讲座，现场座无虚席。

“每次去中国总会有新的发现、新的触动。这种感觉很奇妙。我体验了电子支付、共享单车、新能源汽车，也见证了中国日新月异的发展。”昂尼斯深有感触，“中国正在世界舞台上扮演着越来越重要的角色，发挥越来越大的作用。”

“中国的精彩和汉语的美妙应该被了解和学习”

走进卡利亚里大学孔子课堂的教室，浓郁的中国文化气息扑面而来。中国结、红灯笼、毛笔、象棋、毽子……具有中国传统文化特色的物品格外醒目，学生们的水墨画、剪纸、汉字书法作品张贴在教室各个角落。

20年前，学汉语在撒丁岛还是新鲜事。因地理位置之故，撒丁岛与外界的文化交流不像亚平宁半岛那般便捷顺畅。“中国的精彩和汉语的美妙应该被了解和学习。”昂尼斯说，那时岛上很多人都对悠久的中国历史文化感兴趣，很想了解大陆另一端的古老国度。2000年前后，昂尼斯成了撒丁岛上第一批教授汉语、介绍中国的老师。她的学生从最初的一两个到十几个，又到上百个，其中有岛上本地居民的孩子，也有在撒丁岛定居但仍希望掌握汉语的华侨子女。

起初，昂尼斯凡事亲力亲为。她精心挑选汉语学习教材、制定详细的教学方案、研究创新教学手段，不断丰富自身储备，努力为学生打开一扇扇了解中国文化的窗口。

2016年4月，罗马大学孔子学院下设的卡利亚里大学孔子课堂揭牌，成为意大利第三十五所孔子课堂。撒丁岛迎来首个孔子课堂，汉语教学在意大利20个大区实现了全覆盖。已从事16年汉语教学与研究工作的昂尼斯，接受了孔子课堂意方负责人的职位。“孔子课堂的揭幕，为古城卡利亚里及整个撒丁岛增添了多元色彩，折射出不同文化之间增进相互了解的意愿。”昂尼斯相信未来会有更多中国人来到撒丁岛，会有更多的意大利民众主动加入意中文化交流的行列。

迄今，卡利亚里孔子课堂已成立4年有余，前前后后培养了1000多名学生，其中有卡利亚里大学的大学生，有国立住读高中的高中生，还有幼儿园的孩子以及社会各界的汉语爱好者。谈到学汉语带来的影响，昂尼斯说：“我们的学生包饺子时显得有些笨拙，用筷子时手指有点僵硬，在宣纸上写下的毛笔字也歪歪扭扭……但通过汉语学习，学生们不仅可以了解中国的社会文化，拓宽文化视野，还能增长学识，创新思维。”

“中国的发展正为全世界提供越来越多的机会”

20年前刚开汉语课的时候，学生们课前课后总会围着昂尼斯打听中国的大事小情，从李小龙到成龙，从水饺、春卷到宫保鸡丁，甚至还有武功招式……“我所做的就是去请教我的中国老师和同学，然后把答案告诉他们，培养他们更浓厚的兴趣。”昂尼斯说，通过这种交流，实现教学相长。能满足撒丁岛上“中国迷”们的好奇心，她颇感自豪。

“越来越多的学生、家长、社会人士对汉语和中国表现出极大的兴趣。”昂尼斯谈道，“不仅仅是出于好奇，还因为他们觉得，中国越来越重要，中国的发展正为全世界提供越来越多的机会。”

“学习中文，将来一定会派上大用场！”昂尼斯对一位学生家长的话印象深刻，“撒丁岛正在面向全球大力发展旅游业，中国游客越来越多。学会了中文，不仅可以在就业市场施展一技之长，还有机会和远道而来的中国朋友建立长久友谊，更多了解中国。还有，我的孩子学好汉语了，回家还能教我一些。”

据昂尼斯介绍，很多学生通过孔子课堂提供的交流项目来到中国，感知真实的中国。从中国回来后，学生们兴奋地与她分享感受：“我在北京骑了共享单车”“我看到很多人拿着手机付钱，太不可思议了”“中国有很多美食，中国人和意大利人一样喜欢美食，这让我觉得更加亲近”……

平日里，除了汉语和中国文化教学，昂尼斯将大部分时间和精力用于研究中国发展及欧中关系，并发表了大量文章。“在复旦大学做研究期间，我从城市的变化中清晰感受到了中国发展的脉搏。”昂尼斯说，我们生活在一个数字化、多极化的时代，今天的中国是一个不仅有着优美语言，而且正在高速发展、带来诸多机遇的伟大国度。“同为文明古国的意大利和中国，有着悠久的文明互鉴历史。我相信，撒丁岛将成为共建‘一带一路’的活跃窗口和重要纽带。”

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)