智能都市圈建设创造机遇（国际论坛）

改革开放以来，中国城镇化和工业化取得空前进展。通过行政区划之间实现要素自由流动、顺应产业和人口向优势区域集中的经济规律，中国新型城镇化大有可为。

今年，中国政府提出深化要素市场化配置改革，将城镇化新思路置于提升全社会要素配置效率的大框架下。通过推进土地要素市场化配置、引导劳动力要素合理畅通有序流动，并结合科技赋能，势将加速建设更加快捷、安全、环保和宜居的都市圈。

中国智能都市圈发展已有较为坚实基础，在全球范围也有领先之处。世界最长最快的高铁系统有助于实现都市圈内部“1小时生活圈”。超前的5G规划和电子商务的高渗透率已为大数据时代做好铺垫。每年数百万高校毕业生和职业培训发展创造的雄厚人力资本，可以满足高附加值产业、体验式消费和科技发展需求。智能都市圈的兴起势将成为贯穿未来5至10年的经济主线之一，为互联网发展、成熟行业数字化、智慧城市新生活等三大产业提供发展机遇。

都市圈建设带来的经济动能值得关注。首先，利用都市圈发挥集聚优势，同时缓解“大城市病”。以先进的高速通勤铁路系统为纽带，结合区域一体化的社会保障和公共服务体系改革。有关数据分析显示，到2030年中国将能形成多个平均规模达1.2亿人的都市圈。其次，通过拥抱新技术、新基建，打造智慧城市，显著提高城市的承载能力。大规模铺设数字基建，运用新一代信息技术，能够实现万物互联和智能高效的城市生活。第三，依托深化农村土地制度改革和智能农业的广泛应用，逐步实现更大规模化耕种，提高农业生产率。

新基建投资亦是新冠肺炎疫情影响下逆周期投资的理想发力点。短期内，可部分回补当前总需求相对于供给侧的缺口；长远看，跨国企业普遍认为下一阶段的产业更依赖数字基建。未来10年，展望包括5G、工业互联网、人工智能、数据中心等在内的新基建领域，预计年投资总额将较过去3年平均水平翻番。

过去20年，中国的高速投资增长和制造业崛起，成为经济全球化浪潮中世界经济的重要驱动力。“后疫情时代”，面对外部环境的挑战，在新型城镇化背景下大力推进智能都市圈建设，辅以高水平开放和科技自主化管控产业链供应链风险，有望进一步提高中国人均收入，进而推动中国更好地成为“世界工厂”和“世界市场”。特别是在人口高度集中的都市圈，有望催生更多元的高品质服务消费需求。中国的贸易伙伴中，那些拥有服务业比较优势和消费品牌积累的经济体，将有机会享受到中国的消费市场红利。中国下阶段高水平对外开放举措，包括金融服务业、高端制造业的大力开放，将为在华跨国企业创造新的投资机遇。

（作者为摩根士丹利中国首席经济学家）

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 03 版）

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