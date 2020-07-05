王毅分别同沙特外交大臣和约旦外交大臣通电话

本报北京7月4日电 7月4日，国务委员兼外长王毅同沙特阿拉伯外交大臣费萨尔通电话。

王毅表示，沙特是重要新兴市场经济体和具有世界影响的阿拉伯国家，中方始终把同沙特关系置于外交全局重要位置。我们愿同沙方一道，落实好两国元首达成的重要共识，推动中沙全面战略伙伴关系取得更大发展。中方愿继续向沙方提供力所能及的帮助，同沙方开展疫苗研发合作。中方赞赏沙方作为二十国集团主席国所做大量工作，全力支持沙特履行职责，推动国际社会团结抗疫，维护好二十国集团合作势头。

费萨尔表示，沙特高度重视同中国的全面战略伙伴关系，愿以两国建交30周年为契机，深化各领域合作，推动两国关系以及中国同阿拉伯国家关系迈上新水平。沙方感谢中方在抗疫方面给予的大力支持，两国卫生部门正就疫苗研发保持沟通，相信这有利于共同早日战胜疫情。沙中在国际事务中保持密切沟通协调，在维护主权、反对干涉内政上拥有共同立场。沙方愿同中方密切二十国集团框架下的合作，推动国际抗疫合作取得新进展。

本报北京7月4日电 7月4日，国务委员兼外长王毅同约旦外交与侨务大臣萨法迪通电话。

王毅表示，中方高度重视中约战略伙伴关系。习近平主席同阿卜杜拉二世国王建立了深厚友谊，引领两国各领域合作不断向前发展。中方高度赞赏约旦作为中阿合作论坛共同主席国所做大量协调工作，期待同阿方共同努力，在充满不确定性的国际形势下，对外发出团结抗疫的积极信号，增进双方政治互信，深化互利合作，携手打造面向新时代的中阿命运共同体，推动中阿战略伙伴关系不断迈上新台阶。

萨法迪表示，约中都主张应当维护不干涉内政原则，维护国际关系基本准则。约方赞赏中国在巴勒斯坦问题上秉持的公正立场。约方愿同中方共同努力，确保阿中合作论坛第九届部长级会议取得积极成果，推动阿中关系与合作取得更大发展。

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 03 版）

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