什么是人权？如果一个地方的人民连饭都吃不饱，生存都难以为继，哪里还有人权？人权不是空中楼阁，而是建立在基本生活需求得到满足的基础之上。生存权和发展权是最基本、最重要的人权，人民安居乐业是人权的最好体现。

新中国成立前，新疆经济面貌十分落后，没有像样的工厂，人民生活贫困不堪。70多年来，新疆发生了翻天覆地的变化，经济社会发展水平不断提高，各族群众安居乐业，宗教自由得到充分保障。

我的一个朋友去年到新疆旅游，拍了很多照片和视频。他亲眼看到的新疆与他之前从西方一些媒体上“看到的”新疆完全不同。他发现，乌鲁木齐有四通八达的高速公路、立交桥，还有现代化机场。当地人享有宗教信仰自由，传统文化也保护得很好，清真寺和身穿民族服装的人们随处可见。他对我说：“新疆山河壮美，社会和谐安定，人民生活有滋有味。只要你到过新疆，就会发现西方一些媒体对新疆的报道根本就是歪曲事实。”

新疆曾经深受民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力之害，“三股势力”在新疆策划实施数千起暴力恐怖事件，造成无辜群众罹难，财产损失无法估算。试想，如果任由“三股势力”继续兴风作浪，新疆会有今天这样蓬勃发展的局面吗？当然不会！一个动荡不安的社会是经济发展的大敌，经济发展不好就有可能引发动荡。

事实证明，中国所采取的打击“三股势力”举措是对新疆各族人民人权的有力保障。反恐和去极端化举措不仅有利于打击恐怖主义，更重要的是可以挽救许多误入歧途的年轻人，让他们迷途知返，开始新的人生。

对于“三股势力”，任何国家都不会听之任之。西方国家的一些政客把对本国构成威胁的恐怖组织或恐怖分子视为反恐对象，对那些既没有对西方构成威胁又能对“战略对手”造成麻烦的恐怖组织或恐怖分子视而不见，甚至纵容支持恐怖暴行、庇护恐怖分子，为他们进行辩护并提供各种支持。这不是典型的双重标准吗？

恐怖主义和极端主义是人类社会的共同敌人，是对人权的严重威胁。国际社会应该团结起来，建立全球反恐统一战线，不给恐怖主义以可乘之机。只有这样，才是对世界人权事业发展的最大贡献。

（作者为英国巴斯市议会议员，本报驻比利时记者任彦采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 03 版）

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