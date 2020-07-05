共同行动，向全球减贫目标迈进

在位于布隆迪布班扎省吉航加县的中国援布杂交水稻示范田内，中方专家向当地农民传授水稻种植技术。

本报记者 吕 强摄

在中国专家的指导下，布隆迪布班扎省吉航加县的农民取得水稻大丰收。

本报记者 吕 强摄

近日，第七十四届联大主席蒂贾尼·穆罕默德—班迪在联合国总部召开视频会议，启动“消除贫困联盟”，中国作为创始成员参加该联盟。面对新冠肺炎疫情给全球减贫事业带来新的严峻挑战，与会各方一致认为，应以成立“消除贫困联盟”为契机，采取共同行动，推进全球减贫事业，加速落实联合国2030年可持续发展议程。

应对疫情和返贫双重挑战

消除贫困被本届联大列为2020年的主要优先事项之一。联合国“消除贫困联盟”尤其着眼当前应对疫情和返贫双重挑战，巴基斯坦、孟加拉国、南非、埃及、摩洛哥、埃塞俄比亚、墨西哥、智利、土耳其等30多个国家也已参加该联盟。

“把消除贫困作为可持续发展首要目标，将对消除不平等、促进共同发展、实现‘不让任何人掉队’起到决定性作用。”联合国秘书长古特雷斯指出，“联盟将成为各方交流经验和分享最佳实践的平台，动员充足资源，寻求有效解决方案，推动国际社会为消除贫困注入政治动力，全面落实减贫领域可持续发展目标。”

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德指出，2019年，全球70%以上人口生活在以往30年收入不平等加剧的国家。新冠肺炎疫情在全球蔓延进一步加剧了这种贫困和结构性不平等。

“中国积极推进减贫南南合作，通过‘一带一路’倡议帮助沿线各国增加就业、改善民生，提出一系列应对疫情的新倡议，以实际行动为推进全球减贫事业作出贡献。”中国常驻联合国代表张军表示，联盟顺应了国际社会重振多边主义，将为全球减贫合作提供重要平台，为迫切需要减贫援助的发展中国家和脆弱群体提供支持和帮助。中国积极响应和支持联大主席的努力。

着眼可持续发展长远之道

新冠肺炎疫情暴发前，全球有21亿人被列为贫困人口，其中7.67亿人生活在极端贫困中。世界银行最新数据估计，疫情可能会在2020年使7000万至1亿人陷入极端贫困。这可能是自1998年以来全球极端贫困人数第一次有所增加，将抵消2017年以来取得的进展。国际农业发展基金亚太局局长奈杰尔·布雷特甚至对本报记者说：“全球减贫工作面临多重困难，之前取得的成就可能遭到破坏。”

疫情使得非洲等欠发达地区脱贫形势雪上加霜。疫情还将加剧社会不平等。联合国非洲经济委员会指出，疫情将导致非洲经济出现1.8%—2.6%的负增长，导致2900万人陷入极端贫困。联合国非洲经济委员会认为，各国应制定疫情后的发展战略，包括提高经济治理能力、确保最需要帮助的群体得到资金、发展数字经济、消除气候变化影响、创新金融体系等。

今年5月，联合国技术银行、联合国开发计划署、联合国贸易与发展组织和世界卫生组织四大机构共同发起“技术获取伙伴关系”行动，以提高发展中国家应对新冠肺炎疫情技术能力。班迪强调，实现减贫需要全球信息、技术和理念全方位交流和共享，“国际社会应加强发展筹资国际合作和债务减免，助力发展中国家实现消除贫困目标，走上更加绿色、更为包容和可持续增长之路”。

推动非洲实现可持续发展是长远之道。在今年中非团结抗疫特别峰会上，中方表示，将与非洲国家加强共建“一带一路”合作，加快落实中非合作论坛北京峰会成果，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。中方还将支持非洲大陆自由贸易区建设，支持非洲加强互联互通和保障产业链供应链建设，并同非方共同拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作，促进非洲发展振兴。尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，深度参与共建“一带一路”对非洲国家在“后疫情时代”实现经济复苏及可持续发展意义重大。

学习中国减贫理念和经验

“自改革开放以来，中国有8亿多人摆脱贫困。过去7年，连续每年减贫1000万人以上。没有哪个国家能在如此短时间内实现这一目标。”奈杰尔·布雷特指出，这是对全球减贫事业作出的巨大贡献，而其背后蕴含的理念和方法，也为其他发展中国家减贫提供了重要参考。中国积极参与全球减贫合作，通过南南合作与其他国家分享相关成功经验。

“作为世界上最大的发展中国家，中国在减贫工作上取得的成果令人印象深刻。”联合国粮农组织农村减贫战略计划副主任玛雅·塔卡西认为，中国减贫成就得益于将减贫事业作为国家发展优先事项，并出台促进经济包容性增长战略，在国家层面指导投资、建立起强有力的机制保障、建立机制创新的顶层设计。

“中国减贫是个伟大的故事，为发展中国家提供了良好借鉴。”卢旺达治理署新闻与传播部主任杰拉尔德·姆班达表示。他2019年夏天走访中国西部地区时，看到了中国农村实现农产品现代化加工，并与电子商务平台对接开拓市场的新景象。他说：“‘精准扶贫’等理念对我们极具启示意义。中国向非洲国家派驻了大量农业专家，传授杂交水稻、农田灌溉、减灾抗灾等先进农业技术，为当地培养人才，对以农业为主的非洲国家脱贫大有裨益。”

南非姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示，非洲希望通过南南合作等平台进一步学习和借鉴中国经验，在中国帮助下建设更适宜本地、能增强非洲人口发展能力的减贫体系，努力向全球减贫目标迈进。

（本报罗马、联合国、约翰内斯堡、北京7月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)