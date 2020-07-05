人民网>>国际

中国作为创始成员参加联合国“消除贫困联盟”

共同行动，向全球减贫目标迈进

本报记者  叶  琦  李晓宏  吕  强  颜  欢

2020年07月05日05:51  来源：人民网－人民日报
 

　　在位于布隆迪布班扎省吉航加县的中国援布杂交水稻示范田内，中方专家向当地农民传授水稻种植技术。
　　本报记者 吕 强摄

　　在中国专家的指导下，布隆迪布班扎省吉航加县的农民取得水稻大丰收。
　　本报记者 吕 强摄

　　近日，第七十四届联大主席蒂贾尼·穆罕默德—班迪在联合国总部召开视频会议，启动“消除贫困联盟”，中国作为创始成员参加该联盟。面对新冠肺炎疫情给全球减贫事业带来新的严峻挑战，与会各方一致认为，应以成立“消除贫困联盟”为契机，采取共同行动，推进全球减贫事业，加速落实联合国2030年可持续发展议程。

　　应对疫情和返贫双重挑战

　　消除贫困被本届联大列为2020年的主要优先事项之一。联合国“消除贫困联盟”尤其着眼当前应对疫情和返贫双重挑战，巴基斯坦、孟加拉国、南非、埃及、摩洛哥、埃塞俄比亚、墨西哥、智利、土耳其等30多个国家也已参加该联盟。

　　“把消除贫困作为可持续发展首要目标，将对消除不平等、促进共同发展、实现‘不让任何人掉队’起到决定性作用。”联合国秘书长古特雷斯指出，“联盟将成为各方交流经验和分享最佳实践的平台，动员充足资源，寻求有效解决方案，推动国际社会为消除贫困注入政治动力，全面落实减贫领域可持续发展目标。”

　　联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德指出，2019年，全球70%以上人口生活在以往30年收入不平等加剧的国家。新冠肺炎疫情在全球蔓延进一步加剧了这种贫困和结构性不平等。

　　“中国积极推进减贫南南合作，通过‘一带一路’倡议帮助沿线各国增加就业、改善民生，提出一系列应对疫情的新倡议，以实际行动为推进全球减贫事业作出贡献。”中国常驻联合国代表张军表示，联盟顺应了国际社会重振多边主义，将为全球减贫合作提供重要平台，为迫切需要减贫援助的发展中国家和脆弱群体提供支持和帮助。中国积极响应和支持联大主席的努力。

　　着眼可持续发展长远之道

　　新冠肺炎疫情暴发前，全球有21亿人被列为贫困人口，其中7.67亿人生活在极端贫困中。世界银行最新数据估计，疫情可能会在2020年使7000万至1亿人陷入极端贫困。这可能是自1998年以来全球极端贫困人数第一次有所增加，将抵消2017年以来取得的进展。国际农业发展基金亚太局局长奈杰尔·布雷特甚至对本报记者说：“全球减贫工作面临多重困难，之前取得的成就可能遭到破坏。”

　　疫情使得非洲等欠发达地区脱贫形势雪上加霜。疫情还将加剧社会不平等。联合国非洲经济委员会指出，疫情将导致非洲经济出现1.8%—2.6%的负增长，导致2900万人陷入极端贫困。联合国非洲经济委员会认为，各国应制定疫情后的发展战略，包括提高经济治理能力、确保最需要帮助的群体得到资金、发展数字经济、消除气候变化影响、创新金融体系等。

　　今年5月，联合国技术银行、联合国开发计划署、联合国贸易与发展组织和世界卫生组织四大机构共同发起“技术获取伙伴关系”行动，以提高发展中国家应对新冠肺炎疫情技术能力。班迪强调，实现减贫需要全球信息、技术和理念全方位交流和共享，“国际社会应加强发展筹资国际合作和债务减免，助力发展中国家实现消除贫困目标，走上更加绿色、更为包容和可持续增长之路”。

　　推动非洲实现可持续发展是长远之道。在今年中非团结抗疫特别峰会上，中方表示，将与非洲国家加强共建“一带一路”合作，加快落实中非合作论坛北京峰会成果，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。中方还将支持非洲大陆自由贸易区建设，支持非洲加强互联互通和保障产业链供应链建设，并同非方共同拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作，促进非洲发展振兴。尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，深度参与共建“一带一路”对非洲国家在“后疫情时代”实现经济复苏及可持续发展意义重大。

　　学习中国减贫理念和经验

　　“自改革开放以来，中国有8亿多人摆脱贫困。过去7年，连续每年减贫1000万人以上。没有哪个国家能在如此短时间内实现这一目标。”奈杰尔·布雷特指出，这是对全球减贫事业作出的巨大贡献，而其背后蕴含的理念和方法，也为其他发展中国家减贫提供了重要参考。中国积极参与全球减贫合作，通过南南合作与其他国家分享相关成功经验。

　　“作为世界上最大的发展中国家，中国在减贫工作上取得的成果令人印象深刻。”联合国粮农组织农村减贫战略计划副主任玛雅·塔卡西认为，中国减贫成就得益于将减贫事业作为国家发展优先事项，并出台促进经济包容性增长战略，在国家层面指导投资、建立起强有力的机制保障、建立机制创新的顶层设计。

　　“中国减贫是个伟大的故事，为发展中国家提供了良好借鉴。”卢旺达治理署新闻与传播部主任杰拉尔德·姆班达表示。他2019年夏天走访中国西部地区时，看到了中国农村实现农产品现代化加工，并与电子商务平台对接开拓市场的新景象。他说：“‘精准扶贫’等理念对我们极具启示意义。中国向非洲国家派驻了大量农业专家，传授杂交水稻、农田灌溉、减灾抗灾等先进农业技术，为当地培养人才，对以农业为主的非洲国家脱贫大有裨益。”

　　南非姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示，非洲希望通过南南合作等平台进一步学习和借鉴中国经验，在中国帮助下建设更适宜本地、能增强非洲人口发展能力的减贫体系，努力向全球减贫目标迈进。

　　（本报罗马、联合国、约翰内斯堡、北京7月4日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月05日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved